AMD Radeon RX 6950 XT: Bei diesen Händlern könnt ihr die neuen GPUs kaufen

Heute erscheinen die AMD Radeon RX 6950 XT, sowie die RX 6750 XT und die RX 6650 XT. Wir sagen euch wo ihr die Grafikkarten kaufen könnt.

Am heutigen 10. Mai veröffentlicht AMD die neuen Grafikkarten der Radeon RX 6000-Serie. In ersten geleakten Benchmarks konnten die Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT und RX 6650 XT beeindrucken, wie sich die Performance letztendlich in Spielen darstellen wird, müssen wir aktuell noch abwarten. Läuft es wie in den vergangenen Jahren, dürften auch die neuen Modelle zügig ausverkauft sein. Wir zeigen euch, wo und wann ihr euer Glück versuchen solltet.

AMD Radeon RX 6950 XT kaufen

Leaks zufolge können die neuen Grafikkarten ab 15 Uhr verkauft werden. Wann die Händler ihre Kontingente freischalten, ist ihnen aber natürlich selbst überlassen. Alternate und Mindfactory haben in der Vergangenheit öfter ein wenig gewartet und erst gegen 16-17 Uhr mit dem Verkauf begonnen.

Da die Produktseiten noch nicht live sind, können wir außerdem „nur“ auf die jeweiligen Übersichten verlinken. Im Zweifelsfall solltet ihr möglichst mehrere Händler offen haben und immer wieder checken, ob die GPUs schon zum Kauf angeboten werden. Bei folgenden Händlern sollten die Grafikkarten verfügbar sein:

AMD Radeon RX 6950 XT Preis

Zu den Preisen gibt es aktuell noch keine offiziellen Informationen. Sie werden aber wohl jeweils etwas mehr als 100 Euro über den „alten“ Modellen liegen. Bei der RX 6950 XT werden es demnach definitv über 1000 Euro sein. Wie lange es die neuen Karten dann allerdings auch zur UVP zu kaufen gibt, ist natürlich fraglich. In den letzten zwei Jahren haben wir kaum eine High-End-Karte zum Normalpreis gesehen. Immerhin geht der Trend in die richtige Richtung und vielleicht nehmen auch die neuen Karten ein wenig Druck vom Kessel.

