Ein 4K-Fernseher von Samsung ist Topseller auf Amazon – Lohnt sich der TV für PS5 und Xbox Series X?

Auf Amazon gehört ein 4K-TV von Samsung zu den Bestsellern. Doch wie gut ist das Gerät und lohnt es sich für PS5 und Xbox Series X?

Was sind das für Bestseller? Der Händler Amazon erstellt für verschiedene Produkte und Kategorien sogenannte „Bestseller“. Diese Zahlen basieren auf den meisten Bestellungen und werden stündlich von Amazon aktualisiert. Hier lässt sich daher gut ausmachen, welche Produkte gerade bei potenziellen Kunden hoch im Kurs stehen.

Auf Platz 2 bei „Fernsehern“ steht aktuell (Stand: 4. Juni 2022) ein Fernseher von Samsung. Vor allem der Preis von weniger als 400 Euro (Stand 4. Juni 2022) dürfte viele User ansprechen. Doch lohnt sich das Gerät überhaupt oder sollte man doch lieber mehr Geld investieren?

Fernseher bietet tolles Bild und gute Farben, aber kaum Gaming-Features

Für derzeit unter 400 Euro bekommt ihr einen 43-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung. Es gibt das Gerät aber auch mit bis zu 85 Zoll, ihr zahlt ihr momentan rund 1300 Euro für. Das Gerät bietet euch HDR, HDR10+ und HLG. Zusätzlich unterstützt das Gerät Auto Low Latency Mode (ALLM), der ist vor allem für Personen wichtig, die den Fernseher zum Zocken nutzen wollen. Denn damit wird automatisch die Latenz beim Spielen verringert.

Zusätzlich hat das Gerät auf der Rückseite 2 HDMI-2.0-Anschlüsse, einer davon unterstützt eARC. eARC soll für eine hohe Geschwindigkeit und Bandbreite für Tonsignale sorgen. Ihr könnt damit also problemlos komplexe Tonsignale an einen Receiver oder an eine Soundbar schicken und müsst nicht auf guten Klang verzichten, wenn ihr nicht ohnehin mit einem Gaming-Headset zocken wollt.

Wie gut ist das Gerät? Im Test lobt das Online-Magazin Rtings den Fernseher vor allem für seine hervorragende Bildqualität und die guten Kontrastwerte, die typisch für VA-Panels sind (via rtings.com). Kritik gibt es vor allem an der fehlenden Dimmfunktion des Fernsehers. Denn so könnt ihr die Schwarzwerte nicht verbessern. Auch die Helligkeit bei HDR kann nicht immer überzeugen.

Auf Amazon und anderen Seiten kritisieren einige Käufer, dass der Sound des Fernsehers sehr schlecht sei. Kritik gibt es außerdem für die Menüleiste, denn die könnt ihr nicht anpassen. Klickt ihr euch durch das Menü, müsst ihr jedes Mal eine lange Liste an Diensten und Werbung sehen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Einer der besten 4K-TVs unter 500 Euro, wenn ihr Extra-Boxen habt und „nur“ nebenbei zockt

Lohnt sich das Gerät für Gamer? Trotz der guten Werte ist das Gerät für Gamer nicht unbedingt zu empfehlen. Denn das Gerät bietet euch nur ein VA-Panel mit 60 Hz und Funktionen wie variable Bildwiederholrate (VRR) und HDMI 2.1-Unterstützung fehlen völlig.

Hier muss man jedoch ergänzen, dass kein Fernseher in diesem Preisbereich diese Features bietet. Die Reaktionszeit ist laut Rtings ebenfalls nicht perfekt. Sehr schnelle Bewegungen sehen auf dem Fernseher dann leicht verschwommen aus, solltet ihr also vor allem flotte Shooter spielen wollen.

Sucht ihr nach einem Fernseher, der ein sehr gutes Bild bietet und sich vor allem für dunkle Räume oder für den Abend lohnt, dann solltet ihr euch den Samsung-Fernseher ansehen. Trotz der fehlenden Gaming-Features zählt Rtings den Fernseher zu den besten 4K-TVs, die ihr unter 500 Euro bekommen könnt.

Weitere Fernseher für PS5 und Xbox Series X: Der TV von Samsung kann euch nicht überzeugen oder ihr wollt mehr wissen, wenn es um Fernseher für die neuen Konsolen geht? Dann schaut einmal in unsere Kaufberatung. Hier erklären wir euch, was ihr beim Kauf eines TVs für PS5 und Xbox Series X beachten müsst:

