„Sollte häufiger meinen Keller aufräumen“ – Der betrunkene Einkauf eines Gamers könnte sich 7 Jahre später richtig lohnen

Ein Gamer förderte in seinem Keller einen echten Schatz zutage, den er auf Reddit teilte. Einigen Nutzern fiel direkt ein besonderer Handheld ins Auge, der heute knapp 1.000 Euro wert sein könnte.

Was war das für ein Kauf? Dabei handelt es sich um eine besondere Edition des Nintendo 3DS XL, deren Design einer frühen Nintendo-Konsole nachempfunden ist: dem Super NES oder SNES. Einen solchen Handheld förderte der Reddit-Nutzer WretchedMotorcade kürzlich beim Aufräumen seines Kellers zutage.

Wie er im Subreddit r/gaming berichtete, sei der Handheld einer der zwei einzigen betrunkenen Käufe gewesen, die er je getätigt habe – der andere war eine Pinball-Machine im Dracula-Look.

Die SNES-Edition konnte ab Oktober 2017 vorbestellt werden. Nun könnte sich das feuchtfröhliche Schnäppchen als ziemlich gute Investition entpuppen.

Gamer findet Retro-Schatz im Wert von Hunderten Dollar

Was ist das Gerät heute wert? Wie WretchedMotorcade berichtet, habe er den 3DS seinerzeit vorbestellt, dann aber nie auch nur ausgepackt, da er schon einen 3DS besaß. Ein anderer Nutzer weist den Gamer darauf hin, dass der Handheld verschweißt mehr als 1.000 US-Dollar wert sein soll.

Auf dem beigefügten Bild sieht es allerdings so aus, als hätte WretchedMotorcade zumindest die Schutzfolie entfernt und als hätte der Karton ein paar Macken abbekommen. Dennoch handelt es sich bei der SNES-Edition mittlerweile um ein begehrtes Sammlerstück (via Reddit).

Wir haben ein paar vergleichbare Angebote für euch herausgesucht. Auf eBay lässt sich der Handheld in verschiedenen Gütegraden für mehrere Hundert Euro erwerben. Auf Amazon gibt es derzeit 2 Listings für diesen speziellen 3DS:

„Wie neu“, mit Original-Verpackung für 899,99 Euro

„Wie neu“, unbenutzt und mit Schutzfolie für 1.299,00 Euro

Die erste Variante ist hier wohl die, welche der von WretchedMotorcade am nächsten kommt. Hierzulande könnte er also durchaus 900 Euro für den 3DS erhalten. Es könnte aber sogar noch sehr viel mehr drin sein, denn der Gamer hat in seinem Keller einen regelrechten Schatz entdeckt, seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Neben der SNES-Edition ist WretchedMotorcade noch im Besitz mindestens zweier weiterer Sondereditionen des 3DS, einem Bundle der Pokémon-Edition Soulsilver, eines SEGA Saturn und diverser Retro-Spiele. „Ich sollte häufiger meinen Keller aufräumen“, lautet der treffende Titel des Posts.

Der Gamer sagt zudem, dass das Abgebildete nur die Spitze des Eisbergs sei: er sammle schon seit Ewigkeiten und habe nie etwas weggeworfen. Beim Aufräumen habe er noch viel mehr in Vergessenheit geratene Sachen gefunden (via Reddit). Ob sich WretchedMotorcade wirklich von seinen Sammlerstücken trennen möchte, ist allerdings unklar.

So oder so dürfte es allerdings nichts schaden, einen Gaming-Schatz im Keller zu haben, auf den man in harten Zeiten zurückgreifen kann. Und für nostalgische Objekte sind einige Leute bereit, richtig viel zu zahlen: Ein Spieler zahlt für ein uraltes Videospiel über 80.000 Euro: „War das erste Spiel, das mir meine Mutter je gekauft hat“