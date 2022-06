Survival-Game für 2,39 € kriegt 95 % positive Steam-Reviews am ersten Tag – „Ballert schneller, als das Spiel mithalten kann“

Der Schwierigkeitsgrad dabei ist genauso hoch wie das Tempo, aber in jeder Runde kommt man schnell in eine Art Trance aus Monstern, Kugeln und Explosionen.

Wie spielt sich 20 Minutes Till Dawn? Die Play-Sessions in dem Survival-Spiel sind dabei kurz, aber nicht einfach. So funktioniert es:

95 % der Spieler bewerten das Spiel schon am ersten Tag positiv (Stand: 08. Juni, 19:18 Uhr, 588 Reviews). Das liegt auch an dem niedrigen Preis, der günstiger ist als ein Kaffee bei einer bekannten Kette.

Wie kommt das Spiel an? Genau diese Neuerungen zu Vampire Survivors lieben auch die Leute auf Steam. Das Spiel richtet sich, wie es selbst sagt, „an beschäftigte Gamer, die lockere 10–20 Minuten zocken wollen.“ In den Steam-Reviews meinen die Leute hingegen, dass es perfekt ist für Gamer, die ein Spiel mit Suchtfaktor suchen, in dem sie sich unglaublich mächtig fühlen können.

Selbst Leute, die sich an Vampire Survivors schon satt gespielt haben, sollten sich 20 Minutes Till Dawn aber anschauen. Denn im Gegensatz zur vampirischen „Muse“ müsst ihr in 20 Minutes Till Dawn auch aktiv zielen und eure Waffen nachladen. Dazu haben viele Charaktere Skills, die ihr zünden könnt.

Der Trailer weiß, was für eine starke Mischung das ist. Der dauert nämlich keine 40 Sekunden, und zeigt gleich als Erstes ein Build, das so OP ist, dass es die Game-Engine mit einer fetten Explosion ordentlich ins Stottern bringt. Oder wie eine Steam-Review sagt: „Ballert schneller, als das Spiel mithalten kann“.

20 Minutes Till Dawn ist am 08. Juni im Early Access auf Steam erschienen. Das Spiel ist die volle Version einer beliebten Demo und verspricht viel Wiederspielbarkeit dank kurzer Runden und viel Chaos. Kosten tut es dazu weniger als manch ein Heißgetränk. MeinMMO sagt euch, was dahintersteckt.

Insert

You are going to send email to