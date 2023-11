Ein 17-Jähriger erfindet einen revolutionären neuen PC-Monitor für Gaming und Büro – Kostet nur 500 Euro

Viel Zeit vor einem Bildschirm zu verbringen, ist nicht gerade gut für unsere Augen. Ein 17-jähriger Teenager hat jedoch offenbar eine Lösung gefunden, um dieses Problem ganz einfach zu lösen.

Wer jeden Tag im Alltag viele Stunden vor einem Monitor sitzt, der kennt die möglichen, unangenehmen Begleiterscheinungen: Die Augen schmerzen, weil man deutlich weniger blinzelt und damit die Feuchtigkeit der Augen abnimmt.

Die Stiftung Warentest (via test.de) erklärte außerdem in einem ausführlichen Artikel, dass blaues Bild­schirm-Licht Augen und Schlaf beein­trächtigen könne und es daher sinnvoll wäre, das blaue Licht vorzubeugen oder zu reduzieren. Blaues Licht hat jedoch nicht so starke negative Auswirkungen wie befürchtet, berichtet etwa der Bayerische Rundfunk (via BR.de).

Mittlerweile gibt es einige Tricks, um die Belastung zu verringern. Doch der 17-jährige Louis Huang hat jetzt einen Monitor entwickelt, der die Probleme überraschend gut in den Griff bekommen könnten.

Monitor fängt Umgebungslicht ein, um unsere Augen zu schonen

Was ist das für ein Gerät? Der neue Monitor nennt sich “Eazeye”, verbraucht angeblich nur 4 Watt und berücksichtigt das Umgebungslicht.

Dazu hat der Teenager ein reflektierendes Panel in den Bildschirm eingebaut, das hinter dem Display positioniert ist und das Licht um den Bildschirm herum einfängt. Auf diese Weise soll sich dann die Farbe und Helligkeit des Displays automatisch an die Umgebung, etwa euer Zimmer, anpassen können.

Wenn jedoch das natürliche Licht der Umgebung nicht ausreicht, kann der Eazeye ein lichtdurchlässiges LED-Leuchtpanel ausfahren. Obendrein können die Nutzer mithilfe einer Handy-App bestimmte Farbtöne einstellen.

Was bringt das alles?

Die Nutzung des Umgebungslichts durch das Eazeye reduziert Blendung und Blaulichtemissionen

Eazeye soll angeblich 10-mal weniger Strom verbrauchen als ein herkömmlicher Monitor. Anstatt 40 Watt sollen es nur 4 Watt sein.

Der Eazeye kann in jeder Umgebung verwendet werden, ob in einem dunklen Raum oder in einer hellen Außenumgebung, was ihn zu einer vielseitigen und praktischen Option macht.

Das Panel auf der Rückseite des Geräts sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam aus, könnte aber ein großes Problem von langen Arbeits- oder Spielzeiten am PC deutlich verringern. Ob das wirklich so gut funktioniert, müssen dann erste, unabhängige Tests zeigen.

Monitor soll noch im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen

Wann und wo kann man das Gerät kaufen? Zum aktuellen Zeitpunkt (6.11. 2023) wird das Gerät nur über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo angeboten. Der Preis liegt bei 545 US-Dollar, das sind umgerechnet 506 Euro. Das Produkt hat die nötigen 12.000 Euro über Crowdfunding bereits zusammen bekommen.

Im besten Fall sollen die Monitore im Februar 2024 auf den Markt kommen und der Entwickler erklärte bereits, dass die Technologie dann auch in andere Monitore integriert werden könnte.

Bevor ihr dort jedoch bestellt, denkt daran, dass noch Versandkosten und Zollgebühren auf den Preis des Geräts kommen. Dann seid ihr eher bei 600 Euro.

