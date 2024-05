Einer der ersten großen Spieler in LoL stirbt mit 33 – Profis zollen Respekt

Chris „Zuna“ Buechter war eine markante Persönlichkeit und einer der ersten Größen im jungen E-Sport in League of Legends. Am 20. Mai 2024 verstarb er im Alter von 33 Jahren.

Um wen geht es? Chris „Zuna“ Buechter war einer der ersten LoL-Spieler, die in der nordamerikanischen Championship Series antraten. 2013 erreichte der Botlaner mit Team FeaR, später übernommen von Team Vulcun, den 3. Platz bei den Playoffs und qualifizierte sich für die Season 3 World Championship.

2014 kehrte Zuna LoL den Rücken und wechselte zum Blizzard-MOBA Heroes of the Storm. Trotz seiner relativ kurzen Karriere in League of Legends hinterließ er einen bleibenden Eindruck in der E-Sport-Szene.

Am 20. Mai 2024 teilte Zunas Bruder Kenneth Buechter mit, dass der E-Sport-Profi im Alter von 33 Jahren nach einem „plötzlichen medizinischen Vorfall“ verstorben sei.

Freunde erinnern sich: „Fröhlichste Persönlichkeit in- und außerhalb des Rifts“

So wird online getrauert: Zahlreiche Profi-Spieler und Fans kommen in den sozialen Netzwerken zusammen und gedenken Zuna.

Jake „Xmithie“ Puchero, Coach bei Immortals, schreibt: „Chris war einer meiner engsten Freunde, als wir in der LCS waren. Er war die fröhlichste Person, die ich kenne, in- und außerhalb des Rifts, und diese Nachricht bricht mir das Herz. Er ist zu verdammt jung und zu talentiert um so früh zu gehen. Du wirst immer einer meiner GOATs sein. Ruhe in Frieden, Zuna.“ (via X)

Der Valorant-Profi Harrison „Psalm“ Chang war früher in DOTA und Fortnite aktiv. Seine beste Zeit im E-Sport habe er jedoch mit Heroes of the Storm gehabt: „Chris war einer meiner Lieblings-Teammitglieder und -Spieler überhaupt.“ (via X)

BURNS_the_kid schreibt auf Reddit: „Einer der lustigsten und charismatischsten Menschen, von denen ich je das Vergnügen hatte, sie zu kennen. Ich habe die letzten 5 Jahre WoW Classic/SoD mit ihm gespielt, nachdem ich ihn in League/HotS antreten gesehen habe.“

Fans bleibt Zuna vor allem wegen seiner großen und manchmal lauten Persönlichkeit in Erinnerung. Reddit-Nutzer Inherent0 schreibt: „Zuna war eine der ersten Persönlichkeiten, die mich in die LCS zogen, als ich anfing, sie zu schauen.“

Community unterstützt Bruder mit Spenden

Um die Bestattungs-Kosten zu decken, hat Kenneth Buechter eine Kampagne auf GoFundMe gestartet. Dort sind aktuell bereits fast 11.000 US-Dollar zusammengekommen, umgerechnet etwas über 10.000 Euro.

Ein Blick auf den Spendenverlauf veranschaulicht den besonderen Platz, den Zuna in der E-Sport-Szene innehatte, denn hier findet man eine Reihe von E-Sportlern. Allen voran Ex-Profi Yilian „Doublelift“ Peng, der sich mit einer Spende in Höhe von 1.000 Dollar beteiligte.