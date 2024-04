13 Jahre alter Klassiker dominiert die Top 5 der besten Zeitreise-Animes

Zeitreisen spielen nicht nur in realen Serien eine Rolle, sondern auch im Anime-Genre. Ein Charakter begibt sich dabei in ein anderes Zeitalter, meist mit einem bestimmten Ziel. Auf Platz 1 der besten Zeitreise-Animes liegt aktuell Steins;Gate, der aus dem Jahr 2011 stammt.

Worauf beruht das Ranking? Steins;Gate ist mit einer Wertung von 9,07 auf der Anime-Seite MyAnimeList auf Platz 1 gelandet. Im Gesamtranking der besten Animes schafft es der Anime sogar auf Platz 3, nur Frieren und Fullmetal Alchemist: Brotherhood sind besser.

Die Datenbank umfasst sämtliche Animes und es gibt viele Nutzer, die eine Wertung zu den Serien und Filmen abgeben können. Für Steins;Gate wurden beispielsweise 2,6 Millionen Stimmen abgegeben, für die darunterliegenden Plätze sind es mindestens 240.000. Da die Stimmen mit der Wertung verrechnet werden, kann das Ranking als repräsentativ angesehen werden.

Es fällt auf, dass in den Top 5 der besten Zeitreise-Animes zweimal Steins;Gate vorhanden ist. Der Anime hat ansonsten noch die folgende Konkurrenz:

Platz 2: Gintama the Movie 2 – 8,90

Platz 3: Link Click – 8,68

Platz 4: The Tatami Galaxy – 8,56

Platz 5: Steins;Gate 0 – 8,53

Andere bekannte Zeitreise-Animes wie Erased, Inu Yasha oder Tokyo Revengers sind erst auf den unteren Plätzen zu finden. Da sich das Ranking zwei Mal am Tag aktualisiert, könnte es aber sein, dass sie mit der Zeit zu anderen Plätzen rutschen.

Steins;Gate ist ein Zeitreise-Klassiker, den Fans des Genres unbedingt schauen sollten:

Steins;Gate – Trailer zum Besten Anime mit Zeitreisen

In Steins;Gate werden Nachrichten mit der Mikrowelle versendet

Wieso ist Steins;Gate so gut? Für viele Fans gilt Steins;Gate als Meisterwerk. In den Kommentaren von MyAnimeList heben die Reviews die folgenden Aspekte besonders hervor:

Die durchdachte Geschichte

Die wiedererkennbaren Charaktere und deren Entwicklung

Die Emotionen, die der Anime hervorruft

Es gibt aber auch ein wenig Kritik: Die Zeitlinien-Thematik sei ähnlich komplex wie in Inception, in der Träume in Träumen eingebaut werden. Außerdem sei die Story vorhersehbar und nichts Neues im Bereich von Zeitreisen.

Worum geht es in Steins;Gate? Der Wissenschaftler Rintarou Okabe hat es geschafft, eine Mikrowelle zu einer Zeitmaschine umzufunktionieren. Er nutzt die Maschine, um Nachrichten in die Vergangenheit zu schicken. Was ihm dabei nicht auffällt: Er verändert dadurch seine eigene Zeitlinie!

Dabei kommt es zu mehreren Todesfällen, die der Wissenschaftler nun versucht, rückgängig zu machen. Als ob nicht schon ein Problem genug wäre, wird die SERN-Organisation auf seine Zeitreiseaktivitäten aufmerksam. Für Rintarou beginnt im wahrsten Sinne des Wortes ein Wettlauf mit der Zeit.

Steins;Gate 0 spielt im gleichen Universum. Allerdings handelt es sich hier um eine alternative Zeitlinie. Da wir aus Spoiler-Gründen nicht genauer darauf eingehen wollen, um welche Zeitlinie es sich hier genau handelt, empfehlen wir euch, den Anime einfach selbst zu schauen.

Wo kann ich Steins;Gate schauen? Leider haben wir schlechte Nachrichten: Steins;Gate ist aktuell auf keinem deutschen Streaming-Anbieter zu finden. Wollt ihr den Anime schauen, bleibt euch nur die Möglichkeit, die DVD oder Blu-ray zur Serie zu kaufen.

Von den Animes, die in der Top 5 vertreten sind, ist nur 2 Serien auf Crunchyroll erhältlich: Link Click und Steins;Gate 0. Letzterer ist außerdem auf Amazon Prime im Stream vorhanden.

