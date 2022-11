Ein YouTuber kocht in seinem Gaming-PC ein Festmahl, serviert Truthahn und Beilagen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Die einzelnen Zutaten packt er in einen luftdicht verpackten Plastikbeutel, um diese anschließend in dem Flüssigkeitsbehälter bei niedrigen Temperaturen zu garen. Das größte Problem bei der Zubereitung sollte das Truthahnfleisch darstellen, da eine bestimmte Temperatur erreicht werden musste, um das Fleisch zu garen.

Im November 2021 baute der YouTuber einen Kühlschrank in einen Gaming-PC um , ehe er im August 2022 sein Klo in einen Gaming-PC verwandelte . In dem derzeit jüngsten Video des US-Amerikaners stellte er sich der Herausforderung, ein Thanksgiving-Essen mit einem Gaming-PC zuzubereiten.

Um wen geht es? Der YouTuber „Basically Homeless“ ist dafür bekannt, verrückte PC-Setups zu bauen. Bereits vor 4 Jahren erntete er viel Aufmerksamkeit, weil er den Taktikshooter Rainbow: Six Siege mit außergewöhnlichen Dingen wie einem Lenkrad und Pedalen, einem „Wii Fit“-Board oder mit Bongos spielte ( via YouTube ).

