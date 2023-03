YouTuber kauft Nintendo-Games für 21.000 €, um alte Spiele zu retten – „Nintendo hat mehrfach versucht, uns zu stoppen“

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

„Warum sollte ich mir so viel Mühe geben und so viel Geld ausgeben, das ich nicht habe? Nun, weil die Entwickler überall auf der Welt genau das getan haben. Sie haben viel Mühe und Geld investiert, um ihre Spiele in die verschiedenen eShops zu bringen.“

Anschließend kam der YouTuber auf die Idee, diese Spiele davor zu retten, für immer verloren zu sein und jedes Spiel in dem Store zu kaufen. Am Ende des Videos geht er genauer auf seine dahinter liegende Motivation ein und sagt:

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to