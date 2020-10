Xbox Series X verliert nach Halo Infinite nun einen weiteren Launch-Titel

Trotzdem noch große Auswahl: Das Wegfallen des Titels ist für einige Spieler bestimmt leichter zu verkraften, wenn man einen Blick in den Game Pass wirkt. Noch ist nicht bekannt, wann der Release von The Ascent stattfinden wird, doch im Spiele-Abo stecken einige Highlights, mit denen ihr die Zeit überbrücken könnt.

The Ascent erscheint 2021 für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und PC.

Das Video kommt gut an. Auf YouTube erzielte es nach knapp einem Tag bereits 73.312 Aufrufe, 5316 Daumen nach oben und nur 77 Daumen nach unten (Stand: 29.10. – 13:37 Uhr). In den Kommentaren zum Trailer auf YouTube schreiben Spieler:

Darum geht’s im Spiel: Wer sich die Trailer von The Ascent ansieht, verbindet damit wohl schnell „Diablo“ und „Cyberpunk“. Aus der Top-Down-Perspektive kämpft ihr solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern mit futuristischen Waffen durch die Level. Ihr verbessert euren Helden mit Ausrüstung und Fähigkeiten, wie ihr das etwa aus Diablo kennt – hier allerdings in Form von Cyber-Technologie.

