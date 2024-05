Zum Release von Hellblade 2 ist das beliebteste Gamepad besonders günstig: Sichert euch den Xbox-Controller in 13 Farben im Angebot

Neben dem klassischen Xbox Wireless Controller ist auch der luxuriöse Elite Series 2 aktuell günstiger.

Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der ungeschlagenen Ergonomie kann eigentlich jeder PC- oder Xbox-Spieler einen oder sogar mehrere Xbox-Controller gebrauchen. Aktuell läuft bei MediaMarkt eine Aktion zu Hellblade 2, bei der ihr das Gamepad günstiger bekommt.

Die Aktion feiert den Release des Xbox-exklusiven Action-Adventures Hellblade 2. Im Spiel könnt ihr erleben, wie die Geschichte der Titelheldin Senua weitergeht. Dank der Unreal Engine 5 ist der Titel eines der optisch beeindruckendsten Spiele überhaupt. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

Xbox Wireless Controller: Ein moderner Klassiker

Schon seit vielen Jahren gilt der Xbox-Controller als DAS Gamepad am PC. Microsoft hat das Design über die Jahre und Konsolengenerationen immer weiter verfeinert, ist irgendwann das Kabel losgeworden und bietet so den aktuellen Standard im Controller-Segment. Auch der aktuelle PlayStation-Controller ist mit seinen Ausmaßen klar am Xbox-Design orientiert.

Die Farbauswahl ist groß und breit aufgestellt.

Eine weitere Stärke des Gamepads ist, dass es mittlerweile in den verschiedensten Farben und Sondereditionen verfügbar ist. Schwarz und Weiß sind die Klassiker, wer aber lieber in Rot, Lila, Grün, Pink, Camouflage oder sogar Rauch-Optik zockt, wird genauso fündig. Bei MediaMarkt gibt’s jetzt je nach Farbe zwischen 14% und 32% Rabatt.

Für echte Profis: Der Elite Series 2 Pro-Controller

Seit längerem hat Microsoft auch eine Profi-Variante des Controllers im Angebot. Der Elite Series 2 überzeugt mit an der Rückseite angebrachten Paddles, austauschbaren Sticks und einer besonders hohen Verarbeitung. Wer viel und gerne auch mal kompetitiv zockt, findet hier genau das passende Gamepad. Bei MediaMarkt gibt’s derzeit knapp 15% Rabatt:

