Bis gerade wussten wir nicht, dass wir es brauchen – Entwickler von Tony Hawk’s Pro Skater machen MMO

Was treiben eigentlich die ehemaligen Entwickler von Neversoft (Tony Hawk Pro Skater), die mit Free Range Games im Jahr 2009 ein neues Studio aufgebaut hatten? Nun, sie entwickeln einen „Liebesbrief an die Skateboarding-Kultur“ der etwas anderen Art, für Steam und den Epic Games Store.

Was ist das für ein MMO? Das aktuelle Projekt von Free Range Games hört auf den Namen Wrekless und soll im dritten Quartal 2024 auf Steam und im Epic Games Store in die Early-Access-Phase starten. Laut der offiziellen Beschreibung des Spiels erwartet euch ein „Liebesbrief an die Skateboarding-Kultur“ der etwas anderen Art.

Wrekless soll nämlich ein MMO im kleinen Maßstab werden, in dem ihr mit bis zu 50 anderen Skatern Skateparks und Minispiele in Echtzeit bauen könnt, auf denen sich ausgefallene Tricks und gewagte Combos verketten lassen.

Der Ankündigungs-Trailer von Wrekless:

Echtzeit bedeutet dabei, dass sich Schanzen und Rampen direkt vor oder unter fahrenden Skatern errichten lassen. Genauso könnt ihr Speed-Boosts vor ihnen fallen lassen oder ihnen mitten im Grind die Stange unter dem Brett löschen.

Neben den Parks aus der Community stehen euch auch offizielle Level der Entwickler zur Verfügung. Eure epischsten Momente können aufgezeichnet werden. Die Auswahl an Assets aus dem Baukasten soll es euch ermöglichen, Parks mit den unterschiedlichsten Themen zu bauen. Die Early-Access-Phase soll etwa ein Jahr andauern. Wie teuer der EA-Zugang ausfallen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Skateboarding-Profis bei der Arbeit

Wer steckt hinter Wrekless? Die Indie-Entwickler von Free Range Games könnten euch ein Begriff sein, weil sie vergangenes Jahr das Survival-Crafting-Spiel The Lord of the Rings: Return to Moria veröffentlicht hatten.

Davor unterstützten sie andere Studios bei namhaften Projekten wie The Callisto Protocol oder Oddworld: Soulstorm, und sie brachten kleinere Spiele wie Rube Goldberg Workshop oder Spelldrifter heraus.

Mit Blick auf das Skateboarding-Thema ist es besonders spannend, an welchen Projekten die Entwickler vor ihrer Zeit bei Free Range Games gearbeitet hatten. Die gehörten nämlich zu Neversoft, wo sie dabei halfen, mit Tony Hawk’s Skateboarding die vielleicht beste digitale Skateboarding-Reihe aller Zeiten aus der Taufe zu heben. Mehr aktuelle Projekte: 63 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind