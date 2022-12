Samsung Odyssey G5: WQHD Gaming Monitor bei MediaMarkt jetzt günstig wie nie

Sichert euch jetzt den Samsung Odyssey G5 im Tiefstpreis-Angebot bei MediaMarkt. Der WQHD Gaming Monitor überzeugt mit Curved-Design und 144Hz.

Wenn ihr zu Weihnachten in einen neuen Gaming Monitor investieren wollt, solltet ihr euch dieses Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Mit dem Samsung Odyssey G5 zockt ihr am heiligen Abend in WQHD und mit bis zu 144 Hz euer Lieblingsspiele in unerwartet hoher Qualität.

WQHD Gaming Monitor im Angebot

Samsung Odyssey G5: Der Gaming Monitor bietet eine beeindruckende Ausstattung. Mit WQHD ist die Auflösung angenehm scharf und die Bildwiederholrate von 144 Hz sorgt für flüssiges Gaming bei hohen fps. Das Display ist darüber hinaus leicht gekrümmt, wodurch ein größerer Teil eures Sichtfelds eingenommen wird. Das sorgt für eine tiefere Immersion und kann im Ernstfall sogar ein echter Vorteil beim Zocken sein.

Starkes Angebot: Bei MediaMarkt kostet der WQHD Gaming Monitor aktuell nur 269€. Die UVP liegt bei 379 Euro. Für den Versand werden keine zusätzlichen Kosten fällig.

Tieftspreis: So günstig war der Samsung Odyssey G5 bisher noch nie zu haben. Im Preisvergleich (via geizhals.de) hängt MediaMarkt die komplette Konkurrenz locker ab. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zur Zeit mindestens 314,89 Euro für den Gaming Monitor. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 274,29 Euro wird ebenfalls unterboten.

Schnappt euch jetzt den Samsung Odyssey G5 für nur 269€!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 80 cm / 32 Zoll Auflösung WQHD 2.560 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 300 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz Kontrastverhältnis 2.500:1 Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

In unserer Übersicht findet ihr darüber hinaus noch jede Menge weitere Deals und Aktionen. Jeden Tag suchen wir hier für euch die besten Angebote für Gamer und Hardware-Fans.