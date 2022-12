NFS Unbound: Kurz nach Release für PS5 und Xbox Series X/S erstmals richtig günstig

NFS Unbound ist der neueste Ableger der Need for Speed-Serie. Das Rennspiel ist jetzt schon kurz nach Release richtig günstig im Angebot.

NFS Unbound ist erst am 2. Dezember erschienen. Der Rennspiel-Hit aus dem Hause EA und Criterion kann mit spaßigem Gameplay und vielen Anpassungsoptionen punkten. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn bekommt ihr das Spiel für PS5 und Xbox Series X/S jetzt schon im Angebot.

NFS Unbound für PS5 und Xbox im Angebot

Das Spiel ist mit einer UVP in Höhe von 79,99 Euro erschienen. Weniger als zwei Wochen später könnt ihr euch den Titel schon ganze 40% günstiger sichern. MediaMark, Saturn und Amazon bieten das neue Need for Speed aktuell nämlich für nur 47,99€ an. Sowohl die Version für PS5 als auch die für die Xbox Series X/S ist am Angebot:

Wenig überraschend handelt es sich dabei um den neuen Tiefstpreis für das Spiel auf beiden Konsolen. Die drei Anbieter bieten aktuell den besten Preis, anderswo werden mit Versand mindestens 58,85 Euro fällig. (Quelle: geizhals.de)

Das neue Need for Speed

Nachdem die beliebte Racing-Reihe ihre größten Erfolge in den 2000er Jahren erzielt hatte, befand sie sich einige Jahre in einer Sinnkrise. Ein durchwachsener Titel folgte dem nächsten und andere Reihen fuhren aufs Podium. Mit Need for Speed Heat konnte allerdings eine kleine Wende eingeleitet werden, die sich mit dem neuen NFS Unbound fortsetzt.

Im Vordergrund steht klassisches Streetracing mit allem, was dazu gehört. Eine große Auswahl an Traumwagen, jede Menge Challenges, wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei und einer riesigen Bandbreite an Individualisierungsoptionen. Die neuen Comic-Effekte kommen zwar nicht bei jedem Fan gut an, geben dem Spiel aber einen frischen Look und heben sich deutlich von der Konkurrenz ab. Entsprechend gut schneidet das Rennspiel im Test von GamePro.de ab.

