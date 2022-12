Seid am 11. Dezember mit dabei, wenn MontanaBlack bekannte Streamingpersönlichkeiten wie Knossi und Trymacs hinter Gitter bringt. Die Escape-Gameshow “Get Away!” könnt ihr exklusiv, kostenlos & ohne Registrierung auf Joyn ansehen.

Normalerweise fesseln sie ihr Publikum mit ihrem Content, jetzt müssen sie selbst einmal Fesseln entkommen: Bei “Get Away! Von MontanaBlack” müssen fünf bekannte Streamer aus einem stillgelegten Gefängnis entkommen. Ob dabei wirklich Fesseln im Spiel sind, ist zwar noch unklar, aber auf jeden Fall müssen sie eine ganze Reihe an Challenges meistern, um ihre Freiheit zurückzuerlangen. Dabei geht es darum, sich sowohl im Team als auch alleine zu beweisen.

Die Idee entspringt dem Kopf des einzigartigen MontanaBlack (4.800.000 Abonnenten auf Twitch), der ebenfalls als Spielleiter und Gefangener auftaucht. Aber wird er den anderen Teilnehmern helfen oder führt er etwas im Schilde? Unterstützt wird er beim Präsentieren der Show vom erfahrenen Moderator Steven Gätjen.

Lasst euch dieses Event nicht entgehen und schaut am 11. Dezember ab 18:00 Uhr live dabei zu, wie sich die Teilnehmer schlagen. Den Stream findet ihr kostenlos, ohne Registrierung und exklusiv nur bei Joyn. Bis zum Start des Events könnt ihr euch schon mal den Trailer dazu ansehen.

Wer ist denn nun zusammen mit MontanaBlack eingesperrt?

Einige der Unglücklichen, die sich am Sonntag ihre Freiheit erkämpfen wollen, müssen kaum vorgestellt werden, denn es handelt sich dabei um bekannte Namen. Zum Beispiel hat es Knossi, den König des Internets selbst (2.100.000 Abonnenten auf Twitch), in MontanaBlacks Gefängnis verschlagen. Er gehört nicht nur zu den größten Streamern Deutschlands, sondern hatte auch schon vorher im TV Erfolg und konnte erst dieses Jahr seine eigene Gameshow namens “Knossis Kingdom”, die ebenfalls auf Joyn lief, feiern.

Auch Trymacs (3.200.000 Abonnenten auf Twitch) ist bereits Gameshow-Veteran, denn er war zusammen mit Amar erst kürzlich in der Show “Teammates” vertreten. Auch sonst gehört er zur deutschen Streamer-Elite und wurde vor allem durch einen legendären Pokémon-Karten-Stream bekannt.

Der nächste Teilnehmer ist EliasN97 (1.300.000 Abonnenten auf Twitch), bekannt nicht nur durch seine Twitch- und YouTube Kanäle, sondern auch als ehemaliger E-Sportler. Von 2018 bis 2021 war er professionell in der virtuellen Bundesliga als Mitglied von Hertha BSC unterwegs.

Zu guter Letzt gibt es noch weibliche Unterstützung von Kayla Shyx (726.000 Abonnenten bei YouTube). Auch sie hat schon Erfahrung vor der Kamera, denn abgesehen von ihrer YouTube-Karriere war sie schon in einigen Filmen und Serien zu sehen.

Egal ob ihr Fans der Internetpersönlichkeiten seid und mitfiebern wollt, oder sie einfach gerne hinter Gittern seht, Unterhaltung ist euch bei “Get Away! Von MontanaBlack” garantiert. Seid also pünktlich da und erwischt den Stream am 11. Dezember um 18:00 Uhr.