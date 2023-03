WoW flutet euch die nächsten 6 Wochen mit Beute auf Itemlevel 402+

In World of Warcraft wartet richtig dicke Beute für 6 Wochen. Die Aufgabe ist sehr leicht, ihr müsst nur simple Dungeons laufen.

In World of Warcraft regnet es in den nächsten Wochen starke Belohnungen. Bis zu 6 Gegenstände zwischen Itemlevel 402 und 411 könnt ihr pro Charakter abstauben. Der Grund dafür ist ein besonderes Event, das kurz nach dem Launch von Patch 10.0.7 startet.

Was ist das für ein Event? Die Zeitwanderung ist eigentlich ein Event, das in regelmäßigen Abständen stattfindet. Alle zwei bis drei Wochen gibt es ein Ereignis, das in die alten Erweiterungen lockt. Allerding hat Blizzard nun angekündigt, dass es für 6 Wochen am Stück jeweils eine andere Zeitwanderung gibt, die „Turbulenten Zeitwege“. Die Reihenfolge ist wie folgt:

Datum Erweiterung der Zeitwanderung 29.03.2023 bis

04.04.2023 Cataclysm 05.04.2023 bis

11.04.2023 Mists of Pandaria 12.04.2023 bis

18.04.2023 Warlords of Draenor 19.04.2023 bis

25.04.2023 Legion 26.04.2023 bis

02.05.2023 The Burning Crusade 03.05.2023 bis

09.05.2023 Wrath of the Lich King

Von Blizzard heißt es dazu, dass „der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt hat, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden“. Man versucht dem Event also auch einen kleinen Story-Anstrich zu verleihen.

Warum gibt es so starke Beute? Normalerweise gibt es für den Abschluss der wöchentlichen Zeitwanderung-Quest einen Gegenstand mit Itemlevel 389. Das entspricht dann Beute aus dem Gewölbe der Inkarnationen auf normaler Schwierigkeit.

Doch während der „Turbulenten Zeitwege“ steigt diese Belohnung auf 402 (bis zu 411) an, denn die Beute entspricht einer Belohnung aus dem heroischen Gewölbe der Inkarnationen.

Insgesamt 6-mal könnt ihr diese Belohnung abstauben und müsst dafür lediglich pro Woche 5 Zeitwanderungsdungeons bewältigen, die in der Regel vom Schwierigkeitsgrad sehr einfach sind.

Warum macht Blizzard das? Warum Blizzard so früh zum Zeitpunkt einer Erweiterung ein solches Event ausruft, ist nicht ganz klar. Es scheint allerdings naheliegend zu sein, dass die Entwickler hiermit den Patch 10.0.7 noch etwas hervorheben wollen. Neulinge und Rückkehrer haben somit eine zusätzliche Möglichkeit, um schnell und zuverlässig an aktuelle Ausrüstung zu kommen und dann bei ihren Freunden mitzumischen, die vielleicht schon deutlich weiter sind.