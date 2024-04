WoW bringt Riesen-Hund als Belohnung für Super-Grind, schrumpft ihn und alle sind sauer

Blizzard hat den besten Jungen in World of Warcraft drastisch geschrumpft. Das ist für Fans bitter, die Hunderte Stunden gespielt haben, um ihn freizuschalten.

Mit dem Patch 10.2.6 hatte Blizzard einige Neuerungen in die World of Warcraft gebracht. Für Sammler war einer der wichtigsten Aspekte die Einführung der großen „Meta-Achievements“, die es zum Ende einer Erweiterung häufiger gibt. Hier verlangt Blizzard, dass man so ziemlich alle Inhalte der aktuellen Erweiterung ausführlich gespielt hat und lockt dann mit besonderen Reittieren und Mounts.

Für den Erfolg „Eine erweckte Welt“ („A World Awoken“) gibt es die „Leine des guten Jungen“ – das ist der Bakar Taivan als Reittier.

Nur ein kleiner Bruchteil der Spielerschaft konnte sich den Bakar bisher erspielen – und dann wurde er von Blizzard geschrumpft.

Was ist das Problem mit dem Reittier? Wenige Tage, nachdem die ersten Spielerinnen und Spieler sich Taivan freigespielt hatten, gab es plötzlich einen Hotfix. Von einem Tag auf den anderen schrumpfte der große Bakar deutlich, um rund 30 %. War Taivan vorher richtig imposant, ist er nun deutlich kleiner und nicht mehr ganz so besonders.

Besonders ärgerlich ist das, weil der Erfolg „Eine erweckte Welt“ richtig, richtig viel Zeit benötigt. Wer hier noch alle Aufgaben erfüllen muss, kann locker mehrere Hundert Stunden Zeit investieren, um alle Erfolge nachzuarbeiten.

Dass genau diese Belohnung im Nachhinein plötzlich geschrumpft wurde, fühlt sich für viele mies an, die sich Taivan hart erarbeitet haben. Daher sind die Beschwerden auch laut (via reddit).

So groß sollte Taivan eigentlich sein – aber er wurde geschrumpft. (Bildquelle: wowhead)

Warum hat Blizzard das gemacht? Der Grund für die Schrumpfung von Taivan liegt in einem Bug bei den Animationen. Durch die Größe des Reittiers funktionieren einige Aspekte des Models nicht korrekt und es kommt zu mehreren Clipping-Fehlern. Blizzard hat daher die Größe von Taivan deutlich reduziert.

Wird der Hund wieder größer? Ja. Blizzard hat das laute – und sehr eindeutige – Feedback der Fans vernommen und plant, Taivan mit Patch 10.2.7 wieder auf seine ursprüngliche Imposanz zu vergrößern. Solange will man sich aber Zeit nehmen, um die Clipping-Fehler zu beseitigen, damit der Bakar danach in voller Pracht zeigen kann, dass er einfach „der beste Junge“ ist (via Blizzard).

Wer ist Taivan? Den Bakar-Hund Taivan habt ihr in den Ebenen von Ohn’ahra getroffen, falls ihr die Questreihe aufmerksam verfolgt habt. Taivan ist ein besonders großer Bakar, der sich aber anfänglich für keine Aufgabe eignet. Bakar haben bei den Zentauren besondere Pflichten. Sie helfen entweder bei der Jagd oder dabei verschiedene Nutztiere zu hüten. Taivan eignet sich allerdings für keines davon – er ist zu ängstlich und zu verspielt, um eine der Aufgaben ausführen zu können, weshalb die Zentauren an ihm verzweifeln.

Taivans wahres Talent entpuppt sich dann als Rettungs- und Therapie-Hund. Denn er hilft dabei, verschüttete Zentauren aus den Ruinen einer Stadt zu bergen und im Anschluss das Herz eines Jungen zu erwärmen, der zuvor mit niemandem sprechen wollte.

Allein die Questreihe hat genügt, dass viele Fans Taivan ins Herz geschlossen haben – den Bakar, der so anders als seine Brüder und Schwestern ist, aber dessen besonderes Verhalten ihn genauso wichtig macht.

Habt ihr Taivan schon freigespielt? Oder ist der Erfolg einfach zu anstrengend?

An anderer Stelle rudert Blizzard bei einem Fehler sofort wieder zurück – denn man hatte Sylvanas aus Versehen wieder mit einem Schimpfwort belegt.