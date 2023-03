WoW: Das Ende von Sylvanas – Verlassene bekommen neues Wappen ohne ihr Symbol

Neue Wappenröcke wurden in den Spieldaten von World of Warcraft gefunden. Die Verlassenen scheinen sich endgültig von Sylvanas zu lösen.

Der Verrat von Sylvanas Windläufer an der Horde sitzt einigen WoW-Fans noch immer in den Knochen. Gerade die Verlassenen – also die Untoten – mussten damit auch den Verlust der geliebten Anführerin hinnehmen, die seit der Vanilla-Zeit von World of Warcraft in Unterstadt über sie gewacht hat. Doch mit Patch 10.1 Glut von Neltharion scheint die Zeit voranzuschreiten, denn neue Wappenröcke sind in den Spieldaten aufgetaucht.

Was wurde entdeckt? In den Spieldaten von Patch 10.1 haben die Dataminer von wowhead einige neue Designs für Wappenröcke entdeckt. Der auffälligste trägt dabei den Namen „inv_tabard_undercityforsaken_b_02“ – er ist also mit den Verlassenen von Unterstadt in Verbindung zu bringen.

Der neue Wappenrock, vermutlich als Zeichen des Trostlosen Rats. Bildquelle: wowhead

Der Wappenrock zeigt an der Front einen Skelettschädel mit grünen Augen und einem Kreis, von dem fünf Pfeile aus wegführen. Die fünf Pfeile könnten symbolisch für den Trostlosen Rat stehen – das ist die neue Führung der Verlassenen, die sich am Ende von „Shadowlands“ herauskristallisiert hat.

Die Verlassenen scheinen sich demnach gänzlich von Sylvanas lösen zu wollen und künftig ihren eigenen Weg zu gehen.

Wurde noch mehr gefunden? Interessant ist, dass im gleichen Update auch eine höher auflösende Version des alten Wappenrocks von Unterstadt gefunden wurde. Das ursprüngliche Design des Wappens, mit der zerbrochenen Maske und den drei Pfeilen, wurde ebenfalls in den Spieldaten gefunden.

Der neue Wappenrock – mit der Sylvanas-Maske. Bildquelle: wowhead

Eine Theorie ist, dass beide Wappenröcke in Zukunft benutzt werden. So könnte es noch immer loyale Anhänger von Sylvanas geben oder solche, die mit dem Trostlosen Rat nicht einverstanden sind und das Wappen als Zeichen des Protestes tragen. Das ist bisher allerdings lediglich Spekulation.

Können Spieler die Wappen tragen? Bisher gibt es übrigens keine Items in den Spieldaten, die mit diesem Look verbunden sind. Das könnte bedeuten, dass die Wappenröcke vorerst nur von NPCs getragen werden und nicht von Spielerinnen und Spielern.

Wie Blizzard die Wappenröcke einsetzt und ob sie auch den Verlassenen-Spielern zugänglich gemacht werden, bleibt abzuwarten. Es ist aber wahrscheinlich, dass das noch nicht in Patch 10.1 der Fall sein wird.