WoW: Spieler zockt 40.000 Stunden, benutzt nicht einmal eine Maus

Mehr als 40.000 Stunden reine Spielzeit – das dürften nur die wenigsten in World of Warcraft erreicht haben. Ein Gamer fragt nun: Was habt ihr so für Werte?

Spielerinnen und Spieler geben gerne mit ihrer in Games verbrachten Zeit an. „Ich habe 400 Stunden Sims gespielt!“ oder „Ich habe 700 Stunden in Fifa verbracht!“ Das sind für viele Spiele bereits recht hohe Zahlen, doch es gibt eine Gruppe, die kann über solche Errungenschaften nur müde lächeln – Helden in World of Warcraft. Denn Blizzards MMORPG existiert seit knapp 20 Jahren und manch einer spielt seit dieser Zeit – mal mehr, mal weniger.

Dabei haben sich kuriose Spielzeiten angesammelt. Ein Streamer verrät nun seine Zeit – und kommt auf über 40.000 Stunden.

Ein anderer ‘Nerd’ wurde hier entlarvt:

Wer ist das? Der „Touchpadwarrior“ ist ein Streamer, der unter anderem auf Twitch und TikTok unterwegs ist. Er spielt mit großer Leidenschaft World of Warcraft – und das bereits seit 17 Jahren. Vor einer Weile hat er nun ein Geheimnis gehüllt, als Reaktion auf viele Videos, die mit ihrer Spielzeit in bestimmten Games angeben.

Er zeigte: In World of Warcraft hat er inzwischen eine Spielzeit von 40.368 Stunden. Das entspricht 1.682 Stunden reiner Spielzeit – oder 4 Jahren und 7 Monaten.

Natürlich kommt bei World of Warcraft auch immer eine gewisse Zeitspanne dazu, die man einfach „afk rumsteht“ und gerade in der Küche ist oder etwas anderes macht – dennoch ist diese Zahl beachtlich und für manche auch ein bisschen erschreckend.

Kleine Bonus-Information: Der Touchpadwarrior hat nicht nur eine enorme Menge an Spielzeit, sondern sie auch ohne Maus absolviert. Stattdessen hat er von Anfang an World of Warcraft mit einem Touchpad gespielt, wie man es von Laptops und Notebooks kennt.

Trotz dieser für Gamer eher ungewöhnlichen Steuerung raidet er und bestreitet auch Dungeons der Schwierigkeit „Mythisch+“ mit einigem Erfolg.

Wie kann man die Spielzeit sehen? Wenn man auf einem Charakter einloggt und im Chat den Befehl „/played“ eingibt, wird daraufhin die Spielzeit angezeigt. So könnt ihr sehen, wie viel Zeit ihr insgesamt auf einem Charakter bereits verbracht habt und wie viel auf dem aktuellen Maximallevel (also quasi im Endgame der aktuellen Erweiterung).

Zusätzlich dazu könnt ihr Interface-Addons wie „Altoholic“ (Link zum Download auf Curseforge) verwenden. Dieses Addon kann die Spielzeit all eurer Charaktere zusammenführen, sodass ihr den (vermutlich ziemlich erdrückenden) Wert immer vor Augen habt. Dafür müsst ihr aber einmalig auf jedem Charakter einloggen.

Damit bleibt die finale Frage: Wie viele Stunden habt ihr bereits in World of Warcraft auf dem Buckel? Wie viele Stunden mehr werden es gerade beim Farmen von Bronze in WoW Remix? Verratet es uns gerne in den Kommentaren – wenn ihr euch denn traut, diese Zahl wirklich teilen zu wollen.