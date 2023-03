WoW Classic: Blizzard bannt 120.000 Accounts im Kampf gegen Bots – Neue Spieler können keine Todesritter spielen

Neue Spieler in WoW Wrath of the Lich King Classic verlieren den Zugriff auf Todesritter. Der Kampf gegen Bots ist offenbar wichtiger.

Zwischen dem modernen World of Warcraft Dragonflight und der Classic-Version von Wrath of the Lich King gibt es einige Unterschiede. Einer der größten dürfte sein, wie vielen Bots und Schummler man in der Spielwelt trifft.

Denn gerade in der Classic-Variante ist das ein grassierendes Problem, das bereits seit dem ursprünglichen Classic-Launch besteht. Blizzard versucht, diese Leute einzudämmen und ging dafür nun einen drastischen Schritt: Mehr als 120.000 Account wurden gebannt.

Und es gibt noch eine Neuerung: Das Erstellen eines Todesritters wird schwieriger.

Was hat Blizzard nun gemacht? Im offiziellen WoW-Forum hat Blizzard erklärt, dass man in den vergangenen Tagen über 120.000 Accounts von WoW Classic permanent geschlossen habe. Diesen Accounts konnten betrügerische Machenschaften, wie Botting, Goldhandel oder Exploiting nachgewiesen werden.

Blizzard betont hierbei, dass es sich dabei um eine zusätzliche Aktion gehandelt habe. Es gäbe auch weiterhin wöchentlich Bannwellen, bei denen zehntausende Accounts bestraft oder geschlossen werden.

Außerdem erklären sie, dass die „Launch-Phase“ von WotlK Classic jetzt vorbei wäre und es daher zu neuen Einschränkungen kommt – die auch vor allem Botter betreffen und das Erschaffen neuer Todesritter schwierig machen.

Was heißt das für Spieler? Für alle, die Wrath of the Lich King Classic spielen wollen, aber keinen Charakter über Stufe 55 auf entsprechenden Realm haben, wird die Zeit nun knapp, um sich noch einen Todesritter zu erstellen. Denn mit den nächsten Wartungsarbeiten am 22. März nimmt Blizzard die Option weg, auf neuen Accounts einen Todesritter zu erstellen.

Wer künftig einen Todesritter erschaffen möchte, muss dann erst – so, wie es damals üblich war – einen Charakter auf mindestens Stufe 55 bringen.

Solltet ihr allerdings bereits einen Todesritter besitzen oder einen Charakter über Stufe 55 auf dem jeweiligen Realm haben, ändert sich nichts.

Die Anpassung zielt also lediglich darauf an, gänzlich neue Accounts einzuschränken, die häufig von Bottern und Betrügern verwendet werden, um sofort einen hochstufigen Charaktere zu besitzen.

Warum macht Blizzard das? Betrügerische Leute verdienen mit ihren Accounts in der Regel erst im hochstufigen Bereich Gold, das sie dann illegal weiterverkaufen. Wenn ein solcher Account auf Stufe 1 beginnen muss, hat Blizzard viel mehr Zeit, automatisiertes Verhalten wie Botting zu überführen, bevor der erste richtige Schaden angerichtet ist. Da Todesritter allerdings schon auf Stufe 55 beginnen, ist der Zeitraum viel kürzer, bis diese Charaktere ordentlich Gold verdienen und einen Einfluss auf den Markt haben.

Mit der Änderung hat Blizzard künftig also wieder deutlich mehr Zeit – und die Betrüger müssen viel mehr Aufwand investieren, um neue Charaktere „farmtauglich“ zu gestalten.