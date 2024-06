WoW hat jetzt im Pride Month endlich Bikinis und Bademode als Transmog

Im Handelsposten von World of Warcraft gibt es jede Menge hübscher Belohnungen. Im Juni 2024 winken schicke Bikinis und bunte Strandstühle.

Ein neuer Monat hat begonnen und damit gibt es auch neue Angebote im Handelsposten von World of Warcraft. Der Juni wird nicht nur oft als „Pride Month“ in den Farben des Regenbogens gefeiert, sondern ist in großen Teilen der Welt auch der Beginn der heißen Tage und damit des Sommers. Passend dazu gibt es nun im Handelsposten das Thema „Summer Fun“ – also Sommerspaß.

Ein generelles Video zum Handelsposten in WoW seht ihr hier:

Was für Belohnungen gibt es? Mit den Belohnungen im Juni 2024 gibt es zum ersten Mal in der World of Warcraft richtige Bademode – eben Bikinis und andere Strandoutfits, die ihr für Händler-Devisen kaufen könnt. Dazu gibt es natürlich Sonnenbrillen und Sonnenhut, immerhin will man am Strand ja nicht nur brutzeln.

Dass die Belohnungen besonders farbenfroh sind, ist aber kein Zufall. Immerhin ist nun auch der Pride Month, den Blizzard ein wenig feiert. Der „Farbenfroher Strandstuhl“ in den Farben des Regenbogens macht das besonders deutlich – das perfekte Accessoire, um bei der nächsten Strandparty im Schlingendorntal einfach mal ein bisschen zu entspannen.

Damit ist man definitiv der Hingucker beim nächsten Strand-Event.

Als Belohnung für den Abschluss des Reisetagebuchs gibt es ein Spielzeug, die „X-trem-Wasserstrahleranzeige“. Damit könnt ihr euch und andere mit Wasserpistolen ausrüsten und gegenseitig für ein wenig Abkühlung sorgen.

Jäger können die Waffe auch als Transmog für ihre Schusswaffen erhalten – dann ist sie aber deutlich tödlicher.

Welche Aufgaben sollte man erledigen? Wie gewohnt habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, um euer Reisetagebuch zu füllen. Wer ohnehin schon WoW Remix: Mists of Pandaria spielt, dürfte knapp die Hälfte der notwendigen Punkte dort „nebenbei“ verdienen. Dafür müsst ihr einfach Bronze sammeln, ein wenig leveln und Daily Quests abschließen. Den Rest könnt ihr dann leicht mit Dragonflight-Aufgaben erledigen – etwa dem Töten eines Weltbosses oder ein paar Dungeon-Besuche.

Welche Belohnungen aus dem Handelsposten gefallen euch besonders?