Wo bleibt der PS Plus Reveal der PS4-Spiele für Juni 2020?

Die Bekanntgabe der PS Plus Spiele für den Juni 2020 scheint sich zu verspäten. Bisher ist weiterhin nur ein Spiel für den neuen Monat bekannt.

Wann werden PS Plus Spiele veröffentlicht? Normalerweise zeigt Sony immer bis zum letzten Mittwoch des Monats, gegen 17:30 Uhr, welche Spieler PS-Plus-Abonnenten im kommenden Monat erwarten dürfen. Verzögerungen sind hier eher ungewöhnlich.

Bisher ist allerdings noch keine offizielle Bekanntgabe der neuen Gratis-Games für Juni 2020 erfolgt. Offizielle Informationen, wann diese kommen und wieso sich die Ankündigung verzögert, gab Sony ebenfalls nicht bekannt.

Denkbar wäre eine mögliche Bekanntgabe im Rahmen des State of Play Streams, der für 22 Uhr angesetzt ist und einen Einblick in das neue The Last Of Us II geben soll. Offiziell ist das aber nicht – und wäre auch eher ungewöhnlich für PS Plus.

Call of Duty WW II ist bereits verfügbar

Welche Spiele bringt PS Plus im Juni?

Dieses Spiel ist bereits bekannt: Mit Call of Duty: WW2 ist bereits ein Spiel für PS Plus seit Anfang der Woche bekannt. Doch auch hier gibt es einen ungewöhnlichen Vorgang: Zuerst wurde es verfrüht angekündigt, zum anderen ist es auch schon im Store verfügbar, anstatt erst eine Woche nach der gewohnten Ankündigung ins Angebot zu gehen.

Was kommt dazu? Normalerweise sind mindestens zwei Spiele für PS4 in den Gratis-Games für PS Plus enthalten. Mit der Enthüllung des zweiten Spiels wurde eigentlich heute gerechnet, doch bisher ist noch kein weiteres neben CoD: WW2 bekannt.

Ein Leak stellte zuletzt Star Wars Battlefront 2 als mögliches zweites Spiel in den Vordergrund. Der ist aber natürlich mit Vorsicht zu genießen: Im vergangenen Monat etwa bewahrheitete sich ein Leak, der die Spiele Dying Light und Dark Souls Remastered ins Gespräch brachte, nicht.

Ob der Multiplayer-Shooter im Star Wars Universum tatsächlich ins Juni-Angebot rückt, wird erst eine offizielle Ankündigung der PS-Plus-Games zeigen. Möglicherweise möchte Sony auch auf den Leak reagieren und bringt nun ein anderes Spiel.