Toller Sound & Monster-Akku: Wireless Gaming Headset jetzt bei Amazon im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Amazon ein richtig tolles Wireless Gaming Headset zum neuen Tiefstpreis. Es punktet mit gutem Sound und starkem Akku.

Es handelt sich dabei um das SteelSeries Arctis Nova 7P. Das Headset ist mit dem PC, PS4 & PS5 sowie der Nintendo Switch kompatibel, ein USB-C-Dongle liegt bei. Neben erstklassigem Sound kann auch die gute Akkulaufzeit und der hohe Komfort der Kopfhörer begeistern.

Amazon: Wireless Gaming Headset im Angebot

Darum geht’s: Das SteelSeries Arctis Nova 7P ist ein Wireless Gaming Headset aus dem mittleren Preissegment, dass mit einigen echten Premium-Features aufwartet. Es bietet hervorragenden 360-Grad-Sound mit wuchtigen Bässen und feinen Höhen. Das Mikrofon verfügt über eine automatische Geräuschunterdrückung, sodass nur eure Stimme übertragen wird.

Der Akku hält ganze 38 Stunden durch und in der ganzen Zeit wird das Gerät nie unbequem. Die Ohrpolster schmiegen sich nämlich angenehm an die Ohren an und der Bügel ist schön weich gepolstert. Ihr könnt außerdem mehrere Geräte simultan verbinden und so etwa während dem Zocken Anrufe über das Handy annehmen oder Musik hören.

Starkes Angebot: Bei Amazon bekommt ihr das SteelSeries Arctis Nova 7P jetzt für nur 139€. Die UVP des Headsets liegt bei 199 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Jetzt zuschlagen: SteelSeries Arctis Nova 7P zum Tiefstpreis!

Neuer Tiefstpreis: Mit diesem Angebot lässt Amazon die Konkurrenz ganz schön alt aussehen. Bei anderen Anbietern bekommt ihr das Wireless Gaming Headset aktuell nämlich nicht unter 154,90 Euro. Auch vorher war es nie so günstig wie jetzt zu haben. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 148,49 Euro wird klar unterboten. (Quelle: geizhals.de)

