Schnappt euch jetzt die PS5 mit God of War und Horizon im Tarif-Deal bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt ein tolles PS5 Bundle mit God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West und Handyvertrag im Angebot sichern.

Die PS5 ist eine hervorragende Konsole, nur leider seit dem Release vor knapp zwei Jahren nur selten und in geringen Stückzahlen verfügbar. MediaMarkt hat jetzt ein tolles Bundle im Angebot, mit dem ihr doch noch an Sonys Gaming-Maschine kommt.

PS5 bei MediaMarkt: Das steckt im Bundle

Das Herzstück des Sets ist natürlich die Konsole. Die PS5 ist ein faszinierendes Stück Technik und bringt Next-Gen-Gaming in euer Wohnzimmer. Ihr könnt Spiele in 4K und bis zu 120 fps zocken. Einige Titel bieten sogar Ray-Tracing. Dazu kommt der neue DualSense, der mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern mal eben das Gamepad revolutioniert.

Damit ihr die PS5 auch direkt voll ausnutzen könnt, gibt’s mit dem neuen God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West zwei absolute PlayStation-Highlights direkt oben drauf. Begebt euch mit Kratos und Atreus in den hohen Norden und bekämpft dort die Götter der nordgermanischen Mythologie oder durchstreift in der Rolle von Aloy die von Roboter-Dinos bevölkerten USA der Zukunft!

Zu guter Letzt gehört auch ein Handyvertrag im Netz von Vodafone zum Angebot. Ihr bekommt 15 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s und eine Telefonie-Flat mit dazu. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre.

Das Angebot im Überblick

Das Angebot setzt sich aus drei Teilen zusammen: Dem Gerätepreis für die PS5, dem Anschlusspreis für den Vertrag und der monatlichen Grundgebühr. Beachtet aber unbedingt, dass sich der Vertrag nach 24 Monaten automatisch verlängert und dann monatlich 31,99 Euro kostet. Rechtzeitig kündigen ist also wichtig. Hier das Angebot im Überblick:

Gerätepreis: 199€

Anschlusspreis: 39,99€

monatlicher Grundpreis: 29,99€

