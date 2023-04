Wie viel Zeit pro Woche verbringt ihr mit Gaming?

Habt ihr dafür überhaupt die Zeit? Wie viele Stunden verbringt ihr pro Woche in etwa mit Gaming? Spielt ihr täglich oder habt ihr nur an Wochenenden genug Zeit? Wie hat sich euer Zockerverhalten in den letzten Jahren verändert? Ist es mehr oder weniger als früher? Woran liegt es?

Hier könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Erzählt uns, was die durchschnittliche Zeit ist, die ihr jede Woche ins Gaming investiert.

Leider haben wir alle jeden Tag nicht endlos Zeit für alles, was wir uns vornehmen. Wie viele Stunden in eurem Alltag verbringt ihr mit Gaming?

