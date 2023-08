Unverzichtbar für Starfield: Die 4TB SSD von Western Digital ist so günstig wie noch nie und hat Platz für alle neuen Release

Ohne SSD läufts nichts bei Starfield. Zum Glück gibt es jetzt die WD Black SN850X mit 4TB Speicherplatz und das so günstig wie noch nie.

Starfield ist das neue Rollenspiel von Bethesda, das am 6. September 2023 erscheint. Das Spiel verspricht ein episches Abenteuer in einer riesigen und lebendigen Galaxie, die ihr mit eurem eigenen Raumschiff erkunden könnt. Doch um Starfield in seiner vollen Pracht zu genießen, braucht ihr auch eine leistungsstarke SSD, die die schnellen Ladezeiten und die hohe Grafikqualität ermöglicht.

Eine solche SSD ist die 4TB Western Digital Black SN850X NVMe, die ihr aktuell bei Alternate für nur 239,90€ statt 339€ kaufen könnt. Das ist ein Rabatt von fast 30 Prozent und der bisher niedrigste Preis für diese SSD. Damit spart ihr euch nicht nur Geld, sondern auch jede Menge Speicherplatz, denn Starfield wird laut Bethesda mindestens 150 GB auf eurer Festplatte benötigen.

Die WD Black SN850X NVMe ist eine der schnellsten SSDs auf dem Markt, die speziell für Gaming entwickelt wurde. Sie bietet eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7000 MB/s und eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5300 MB/s. Damit könnt ihr Starfield ohne lange Wartezeiten starten und zwischen den Planeten wechseln. Außerdem unterstützt die SSD die PCIe 4.0 Schnittstelle, die für die Xbox Series X und S optimiert ist.

Aber nicht nur für Starfield ist die SN850X ideal, sondern auch für alle anderen neuen Releases, die in den nächsten Monaten erscheinen werden.

Wenn ihr also euren PC oder Xbox auf den neuesten Stand bringen wollt, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Die WD Black SN850X NVMe ist eine unverzichtbare Investition für euer Gaming-Erlebnis und bietet euch genug Platz für weitere Spiele in eurer Bibliothek. Aber beeilt euch, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Ihr interessiert euch für günstige Games und Gaming-Hardware im Angebot? Dann schaut doch mal in unserer Übersicht vorbei! Hier stellen wir jeden Tag spannenden Aktionen und Schnäppchen von verschiedenen Anbietern und aus unterschiedlichen Kategorien ausführlich vor.