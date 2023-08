Macht euch bereit für den Starfield Release und sichert euch neben einem starken Laptop auch noch den Elite Series 2 Controller zum Sonderpreis.

MediaMarkt hat eine ganz besondere Aktion für euch! All die großen und grafisch anspruchsvollen Spiele, die gerade auf der Gamescom vorgestellt werden, brauchen ordentlich Power. Und genau in dem Bereich liefert der ACER Predator Triton 500SE. Obendrauf gibt es beim Kauf des Laptops 20% Rabatt auf Microsofts Edel-Controller.

Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, die Aktion endet bereits am 27. August. Also ab in den Shop und losgespart:

RTX 3080 Ti: Mega-Performance zum fairen Preis

Eine starke Grafikkarte, ein flotter Prozessor und ein sehr hochauflösender Bildschirm: Dieser Laptop lässt das Gaming-Herz höherschlagen. Die RTX 3080 Ti ist eine gute Grafikeinheit, dank DLSS wächst sie aber nochmal über sich hinaus und liefert extrem gute FPS.

Mit dem aktuellen Rabatt bekommt ihr dieses kleine Wunderwerk der Technik sagenhafte 1100€ günstiger! Lasst euch dieses Angebot nicht entgehen und rüstet für Starfield, Immortals of Aveum und Co. auf – es bleiben nur noch wenige Tage, um von der Aktion zu profitieren!

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎RTX 3080 Ti Laptop GPU

: ‎RTX 3080 Ti Laptop GPU Prozessor : Intel Core i7-12700H

: Intel Core i7-12700H Bildschirm : 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600)

: 16 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600) Arbeitsspeicher : 16 GB LPDDR5 RAM

: 16 GB LPDDR5 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Betriebssystem : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Größe/Gewicht: 359 mm x 20 mm x 262 mm; 2.4 kg

So leicht bekommt ihr den Xbox Elite Controller günstiger

Wollt ihr zusätzlich zum neuen Laptop einen der besten Controller überhaupt, ist das Vorgehen denkbar simpel. Legt einfach neben dem passenden Aktionsgerät noch den Controller in den Warenkorb und die 20% werden automatisch abgezogen. So stehen euren Abenteuern in FromSoftwares Armored Core oder Bethesdas Starfield nichts mehr im Wege.

Solltet ihr eine günstigere Alternative in Desktop-Form vorziehen, könnt ihr auch zum ACER Predator Orion 3000 greifen. Dieser PC hat mit einer RTX 3060 Karte und einem Intel Core i7 Prozessor ordentlich Leistung für ein Mittelklasse-Gerät und schlägt dabei nur mit 1199€ zu Buche. Das entspricht einer Ersparnis von aktuell 300€! Den Rabatt für den Controller gibt es hier ebenfalls. Viele weitere Geräte findet ihr auf der Übersichtsseite der Aktion:

Ihr habt schon zu oft spannende Deals verpasst? Ihr habt keine Lust mehr, zum UVP einzukaufen? Für diese Probleme gibt es eine einfache Lösung: Lasst auf unserer Deal-Übersicht ein Lesezeichen da! Dort findet ihr täglich die aktuellsten Angebote rund um Gaming und Tech.