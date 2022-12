Was ist eure längste Spielzeit in einem MMORPG?

MMORPGs sind dafür gedacht, dass man sie über einen langen Zeitraum spielt. Was war eure längste angesammelte Spielzeit?

MMORPGs gehören zu den langlebigsten Spielen, die es gibt. Einige Vertreter des Genres sind mittlerweile seit teilweise über 20 Jahren online und haben schon so einiges durchgemacht. Es ist einer ihrer Kernaspekte, dass sie quasi endlos gespielt werden können und häufig immer wieder neuen Content nachgeschoben bekommen.

Daher sammeln sich auf dem Counter ihrer Spielerinnen und Spieler im Laufe der Jahre jede Menge an Spielstunden. Gerade wenn die Fans ihrem einen MMORPG wie World of Warcraft oder RuneScape treu bleiben und nur wenige andere Games spielen.

Aber auch neuere MMORPGs können dafür sorgen, dass man tonnenweise Zeit in sie versenkt. Immerhin sind viele von ihnen darauf ausgelegt, dass man sie so viel wie möglich spielt.

So sammeln sich auf den Kontos der Spielerinnen und Spieler Spielstunden, von denen die meisten anderen Games nur träumen können.

Was war euer persönlicher Höchststand bei einem MMORPG? Verratet es uns in dieser Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr angeben, wie viele Stunden sich auf eurem MMORPG-Tacho gesammelt haben. Jeder hat nur eine Stimme zu vergeben und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Wenn ihr die genaue Zahl nicht mehr kennt, weil das Spiel zum Beispiel abgeschaltet wurde, könnt ihr auch gerne die geschätzte Zeit angeben.

Also erzählt mal: Was ist euer persönlicher Rekord an Spielstunden in einem MMORPG? In welchem Spiel war es? Was hat euch daran so gefesselt? Habt ihr das MMORPG durchgehend hardcore gespielt oder nur gelegentlich im Laufe vieler Jahre?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!