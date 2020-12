Und wie sieht ihr die täglichen Login-Boni? Findet ihr, sie sind ein gutes Belohnungs-System oder erzeugen sie unnötigen Druck? Freut ihr euch, wenn es in eurem Game tägliche Login-Boni gibt oder sind sie euch egal? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Oft gibt es am Ende eines solchen täglichen Login-Marathons eine besonders große Belohnung in Form von zum Beispiel einem einzigartigem Outfit oder besonders viel Premium-Währung.

Diese Belohnungen gibt es mittlerweile nicht nur in richtigen MMORPGs, sondern auch in vielen anderen Genres von Spielen. Sie können vielfältig aussehen:

Darum gehts: Fast jeder MMO- oder Online-Game-Spieler wird beim Spielen schon mal dem „Daily Login“-Feature begegnet sein. Es ist eine Reihe von Belohnungen, die die Entwickler an die Spieler rausgeben, wenn sie sich mindestens ein Mal pro Tag in ihrem Spiel einloggen.

Die daily Login-Boni sind eine Strategie der Entwickler, euch jeden Tag in ihr Spiel zu locken. Aber was haltet ihr von diesem „Feature“?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 2 × = 14

Insert

You are going to send email to