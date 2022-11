Wir waren mitten im Chaos, das den Release von WoW Dragonflight darstellt: „Ich kann hier nix annehmen“

Am 29. November um 0:00 Uhr startete die neue Erweiterung Dragonflight in World of Warcraft. Los ging es für die Spieler der Horde am Zeppelin-Turm in Orgrimmar. Auch MeinMMO-Videoreakteurin Anna Alberg war mit dabei. Sie hat die Minuten rund um den Release in einem Video festgehalten.

Was sieht man im Video? Wir zeigen euch den Start von Dragonflight um 0:00 Uhr, falls ihr selbst nicht dabei sein konntet. Im Video seht ihr Anna und ihre Gilde, die gemeinsam auf die Quest und die Ankunft des Luftschiffs warten.

Dabei kommt es zu Komplikationen, etwa beim Versuch, den richtigen NPC anzuklicken oder den Mitspieler für den Handel zu finden. Auch ein Countdown wird gezählt, zu dem dann passend das Luftschiff ankommt.

Auch der Ladebildschirm zum neuen Gebiet zog sich etwas in die Länge und die ersten Questgeber wurden erst mit etwas Verzögerung sichtbar.

Wie lief der Release von Dragonflight generell? Sehr gemischt. Einerseits gab es viele Spieler, die entspannt zu den Dracheninseln reisen konnten, wie Anna und ihre Gruppe. Andererseits gab es auch Disconnects, sehr lange Ladebildschirme und Lags, die auch in das Rennen um die World Firsts eingegriffen haben.

Immerhin haben die ersten Spieler bereits innerhalb weniger Stunden das Max-Level erreicht:

Für einige Spieler der Allianz lief es sogar miserabel, denn ihr Schiff traf gar nicht erst ein. Darum öffnete Blizzard dann spontan Portale in das neue Gebiet. Zudem gab es heute Morgen einen ersten Server Down von rund einer Stunde.

Alles rund um den Release begleiten wir in unserem Live-Ticker:

