Koop-Horror im Möbelladen – Neues Survival-Game auf Steam traumatisiert mit furchtbaren IKEA-Monstern

In einem kommenden Horror-Survival-Spiel müsst ihr in einem Möbelladen überleben und gegen die mutierten Mitarbeiter kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel trägt den Namen „The Store is Closed“. Dort werdet ihr in einen Möbelladen eingeschlossen, in dem die Mitarbeiter Nachts sogar die Lichter ausschalten. Der Möbelladen selbst erinnert mit seiner blauen Fassade und dem gelben Schild, auf dem „Styr“ steht, an das schwedische Geschäft IKEA.

Das Spielprinzip des verrückten Titels ist eine Mischung aus Survival und Horror. So erkundet ihr das geschlossene Geschäft und sammelt Gegenstände, die ihr anschließend nutzen oder mit denen ihr neue Hilfsmittel craften könnt.

Außerdem soll alles in dem Laden zerstörbar sein, heißt es auf Steam. Egal ob Wände, Stühle oder Tische, ihr könnt alles zerlegen. Mit den euch zur Verfügung stehenden Materialien müsst ihr euch jedoch auch einen Unterschlupf errichten, der die verschiedenen Mitarbeiter draußen hält und euch vor ihnen beschützt.

Denn in The Store is Closed ist nicht nur der Nahrungsmangel eine Gefahr, sondern auch die Mitarbeiter des Geschäftes, besonders der Manager. Diese sind nämlich allesamt keine normalen Menschen, sondern erinnern eher an Monster oder mutierte Wesen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt einige Szenen des Gameplays und verdeutlicht, was passiert, wenn nachts die Lichter ausgehen. Wir sehen, wie der Spieler von einem Mitarbeiter angegriffen wird, der ihn aus dem Laden schmeißen möchte.

Obendrein erblicken wir die angesprochene Zerstörbarkeit der Map und sehen, wie Stühle und Regale kaputtgeschlagenen werden. Währenddessen erzählt uns die Erzählerstimme, dass er mit dem Essen aus den Cafés des Möbelgeschäfts überlebt hat.

Anschließend sehen wir die ersten Versuche eine Art „Basis“ zu bauen, die nicht viel mehr als eine Matratze beinhaltet. Zudem muss der Spieler auf der Suche nach dem Ausgang zu einer Kettensäge und einem Flammenwerfer greifen, um sich vor den Gefahren des IKEAs zu retten.

Wann ist der Release? Derzeit ist noch kein offizielles Release-Datum zu The Store is Closed bekannt.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Der Koop-Survbival-Titel soll auf PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.

Was sagt ihr zu dem verrückten Survival-Spiel? Reizt es euch, eine Nacht in einem geschlossenen Möbelladen zu verbringen und gegen die gruseligen Mitarbeiter zu kämpfen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

