Coop-Shooter SYNCED startet bald, zeigt eindrucksvolle Action

Werdet ihr in SYNCED reinschauen, wenn das Spiel am 8. September auf Steam startet?

In SYNCED ist die Welt am Abgrund. Die vielversprechende Naniten-Technologie ist aus dem Ruder gelaufen und hat begonnen, die Welt zu unterjochen. Die Naniten verwandelt gestorbene Menschen in mechanische Bestien, die sogenannten „Nanos“. Ein abgesicherter Bereich ist der Quell dieses Ausbruchs, der sogenannte Meridian. Als Runner müsst ihr in diesen Bereich vordringen, um neue Informationen über die Nanos und Ressourcen zu beschaffen.

Das Release-Datum des Coop-Shooter Synced wurde veröffentlicht. MeinMMO zeigt euch den neuen Trailer und was euch in SYNCED erwartet.

Insert

You are going to send email to