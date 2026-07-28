Macher von Lost Ark kündigen neues MMORPG für den Westen an, sieht aus wie der abgedrehte Nachfolger

Die Macher von Lost Ark haben ihr neues MMORPG Eclipse: The Awakening vorgestellt, und es soll schon 2027 im Westen starten.

Was ist das für ein MMORPG? Eclipse: The Awakening ist ein neues, ambitioniertes MMORPG aus Südkorea. Entwickelt wird es von NPixel, bekannt für Gran Saga, veröffentlicht aber von Smilegate, dem Unternehmen hinter Lost Ark. Schon der erste Trailer weckt deshalb sofort Gedanken an einen waschechten Lost-Ark-Nachfolger.

Die isometrische Perspektive und das schnelle, dynamische Kampfsystem erinnern stark an Lost Ark, gleichzeitig orientiert sich die düstere, bodenständige Optik eher an Diablo 4. Grimmige, realistische Charakterdesigns treffen auf hektische Kämpfe mit knalligen, bunten Effekten, die die dunkle Atmosphäre immer wieder aufbrechen.

Erscheinen soll Eclipse: The Awakening nicht nur auf dem PC, sondern auch für Mobile-Geräte auf Android und iOS.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Video starten Eclipse: The Awakening zeigt im Trailer wie man eine düstere Welt mit bunten Fähigkeiten durchbrechen kann Autoplay

Ein neues MMORPG auch für den Westen

Wann kommt das Spiel? In Südkorea hat gerade die Vorregistrierung für Eclipse: The Awakening begonnen, der Start dort dürfte damit innerhalb der nächsten zwei Monate folgen. Für den Westen wurde der Release ebenfalls offiziell bestätigt, angepeilt ist die erste Hälfte 2027.

Damit dürfte Eclipse einem bekannten Prinzip vieler koreanischer MMORPGs folgen. Erst startet der Titel in Korea, wo die Entwickler ihn anhand von Spieler-Feedback ausbessern und mit weiteren Inhalten anreichern, bevor die verbesserte Version anschließend bei der oft kritischeren Spielerbasis im Westen landet.

Ist das ein MMORPG-Lite? Wie stark der Massively-Multiplayer-Anteil tatsächlich ausfällt, ist bislang nicht im Detail bekannt. Was der bisherige Trailer aber zeigt, sind große Raids mit rund 10 Spielern gleichzeitig, was eher für ein klassisches MMORPG als für ein reines Solo-Lite-Erlebnis spricht.

Auch die bislang bekannten vier Klassen deuten in diese Richtung. Fighter, Ranger, Sorceress und Assassin bringen jeweils zwei unterschiedliche Waffentypen mit, und mindestens eine Spezialisierung wirkt klar auf Tank und eine weitere klar auf Heiler ausgelegt.

Der Fighter kann demnach mit Einhandschwert und Schild die Frontlinie halten und den Kampfverlauf kontrollieren, während die Sorceress mit einem Orb Verbündete heilt und ihre Moral stärkt. Das erinnert stark an die klassische Holy-Trinity-Aufteilung aus Tank, Heiler und DPS, wie man sie aus vielen etablierten MMORPGs kennt.

Glaubt ihr Smilegate kann mit Eclipse: The Awakening noch einmal so einen Hit wie bei Lost Ark landen oder hat der geistige Vorgänger mit seinem hohen Zeitaufwand zu viele Brücken eingerissen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Zuletzt gab es auch wieder Probleme mit Lost Ark: Amazon rät Gamern, sich besser nicht beim MMORPG Lost Ark einzuloggen – Ein Problem wiped komplette Accounts