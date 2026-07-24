Amazon rät Gamern, sich besser nicht beim MMORPG Lost Ark einzuloggen – Ein Problem wiped komplette Accounts

In Lost Ark verlieren gerade massenhaft Spieler ihren gesamten Fortschritt. Während die Entwickler an einer Lösung arbeiten, sollten Betroffene sich nicht einloggen.

Was ist das für ein Problem? Die Server von Lost Ark waren am 22. Juli für rund 7 Stunden zwecks Wartungsarbeiten offline. Dabei sollten u. a. inaktive Gilden gelöscht werden, deren Spieler entweder gebannt wurden oder seit mehr als 12 Monaten nicht mehr online waren.

Als die Server wieder online waren, vermeldeten jedoch zahlreiche Spieler auf sozialen Netzwerken wie X, dass ihre Accounts komplett „nackt“ seien. Alle Charaktere haben ihr gesamtes Gear, Storage-Inhalte sowie Skins und Pets verloren.

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So reagieren Amazon und Smilegate: Auf dem offiziellen Discord-Server von Lost Ark haben die Verantwortlichen inzwischen mehrere Info-Updates zu dem Problem veröffentlicht. Darin raten sie betroffenen Spielern, sich nicht bei Lost Ark einzuloggen:

23. Juli um 02:50 Uhr „Das Team hat den ganzen Tag über intensiv daran gearbeitet, und wir koordinieren derzeit aktiv einen Wiederherstellungsplan. Ich habe noch keinen bestätigten Zeitplan, aber dies bleibt unsere oberste Priorität und wir arbeiten daran, es so schnell wie möglich zu lösen.“

23. Juli um 05:37 Uhr „Falls euer Account betroffen war, empfehlen wir euch dringend, euch nicht mehr einzuloggen oder zu spielen, bis das Problem behoben ist. Wir werden euch informieren, sobald es wieder sicher ist, das Spiel fortzusetzen.“

24. Juli um 01:54 Uhr „Das Problem korrekt zu lösen, hat für uns oberste Priorität, und wir nehmen uns die nötige Zeit, um sicherzustellen, dass die betroffenen Accounts ordnungsgemäß wiederhergestellt werden. Wenn ihr einer der betroffenen Spieler seid, empfehle ich euch weiterhin, mit dem Spielen zu warten, bis der Fix aufgespielt ist. Ich weiß, dass das nicht ideal ist und nicht das, was ihr hören wollt, aber wir glauben, dass dies der am wenigsten störende Weg ist, während wir an der Behebung arbeiten.“



Seither erfolgte kein weiteres Update, das eine Entwarnung aussprach oder eine Lösung der Account-Probleme ankündigte (Stand: 24. Juli 2026, 20:00 Uhr). Das Team von Smilegate arbeitet demnach weiterhin an der Wiederherstellung der verlorenen Inhalte.

Habt ihr Lost Ark in letzter Zeit gespielt oder wolltet demnächst mal wieder reinschauen? Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr aktuell zu dem MMORPG steht!

Für MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zählt Lost Ark auch im Jahr 2026 noch zu den besten Free-to-play-MMORPGs, die ihr spielen könnt. Welche Spiele sonst noch dazu gehören und was sie auszeichnet, könnt ihr in diesem Artikel herausfinden: Die 12 besten Free-to-play-MMORPGs 2026 im Vergleich