Der wahre Held in Herr der Ringe wurde nicht gerade fürstlich entlohnt, musste sogar sein Haus verkaufen

Die Trilogie zu Der Herr der Ringe gehört zu den bekanntesten Filmreihen aller Zeiten. Aber nicht alle Schauspieler erhielten eine gute Gage, obwohl sie eine wichtige Rolle hatten.

Um welchen Schauspieler geht es? Auch wenn es viele starke Krieger in Mittelerde gibt, ist selbst für Tolkien klar, dass Samweis Gamdschie eine höchst heroische Figur ist. Ohne seinen Mut hätte es Frodo wohl nie zum Schicksalsberg geschafft.

Gespielt wird Sam von Sean Astin, der in einem Interview darüber spricht, dass er für die Rolle im Film eine gar nicht so hohe Gage bekommen hat – er musste sogar sein Haus verkaufen.

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Es gab eine Diskrepanz zwischen Aufmerksamkeit und Geld

Was bekam Sean Astin für die Rolle als Samwise? Mit The Guardian sprach Sean Astin in einem Interview zuletzt über viele Themen seiner Karriere, unter anderem auch über Herr der Ringe. Die Trilogie war für ihn ein großer Aufmerksamkeitsmagnet. Er selbst sagt dazu, er war auf dieses Maß an Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit nicht vorbereitet.

Zudem gab es laut ihm eine Diskrepanz zwischen der Aufmerksamkeit und dem Geld, was er hatte. Er erzählt im Interview: Es war nicht viel Geld! Tatsächlich musste ich mein Haus verkaufen, weil ich für die Trilogie einen so geringen Betrag ausgehandelt hatte. Heute sei er finanziell sehr gut aufgestellt.

In diesem Interview spezifiziert er die Gage zwar nicht, 2017 sprach Astin aber bei der Jim and Sam Show (Quelle: YouTube) konkreter darüber. Er kaufte ein Haus und laut seinem Business Manager sollte er basierend auf seiner neuen Hypothek und seinen anderen Kosten etwa 250.000 US-Dollar im Jahr machen.

Er erhielt für die Rolle in Herr der Ringe in einem Zeitraum von 1,5 Jahren aber nur für eine Gage von 250.000 US-Dollar. Laut der Aussage im Interview bekam er pro Film knapp 75.000 US-Dollar (ergibt zwar nicht ganz die 250.000, aber er rundet da wohl ab). Viel schlimmer war aber wohl, dass er keine Tantiemen basierend auf dem Erfolg bekommen haben soll. Bei einem so großen Erfolg wie Herr der Ringe, hätte das die vergleichsweise kleine Gage wohl ausgeglichen.

Obwohl er in Herr der Ringe eine beliebte Figur ist, wurde er nie zum Mega-Star. Seine bekanntesten Rollen abseits von Mittelerde sind wohl in Die Goonies oder Stranger Things. Abseits davon engagiert er sich auch für die Rechte von Schauspielern. So wurde er 2025 zum Vorsitzenden der SAG-AFTRA, der Schauspielgewerkschaft in den USA.

Würdet ihr Sean Astin gerne in mehr Filmen und Serien sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Herr der Ringe gehört bis heute zu den beliebtesten Filmreihen aller Zeiten. Das liegt wohl auch an der Produktion, die auf praktische Effekte setzte: Die Trilogie von Herr der Ringe sieht auch nach 2 Dekaden fantastisch aus, das verdanken wir einer über 113 Jahre alten Technik