Die Trilogie von Herr der Ringe sieht auch nach 2 Dekaden fantastisch aus, das verdanken wir einer über 113 Jahre alten Technik

Viele Filmklassiker wie Herr der Ringe sehen auch Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen noch ziemlich gut aus, oft sogar besser als viele neue Filme. Das liegt auch an einer effektiven, aber aufwendigen Technik hinter den Kulissen.

Um welche Technik geht es? Die alten Trilogien zu Star Wars oder Herr der Ringe gelten bis heute als Klassiker. Sie prägen die Popkultur bis heute und auch als Filme werden sie immer noch wertgeschätzt. Das liegt auch daran, dass diese alten Filme auch Jahrzehnte später ziemlich gut aussehen.

Das liegt unter anderem an vielen Techniken, die man damals genutzt hat, weil man auch nicht die CGI-Möglichkeiten von heute hatte. Eines dieser Elemente sind Miniaturen. Seit den Anfängen der Filme waren sie ein wichtiger Bestandteil.

Epischer Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten
Schon seit den Anfängen des Films waren Miniaturen präsent

Was ist mit Miniaturen gemeint? In einem YouTube-Video erklärt der Film- und Serien-Kanal Nerdstalgic, wieso Miniaturen so effektiv waren. Mit Miniaturen sind Bauten gemeint, die eine bestimmte Szene oder Umgebung in einer kleineren Skalierung nachgebaut haben.

Zwar haben Stop-Motion-Filme wie The Humpty Dumpty Circus (Quelle: scriptandshutter.blog) schon 1898 Miniaturen genutzt, einer der ersten Filme, die Miniaturen zum ersten Mal mit echten Schauspielern genutzt haben, war Le Voyage dans la Lune (zu Deutsch: Die Reise zum Mond) aus dem Jahre 1902. Es war einer der ersten Sci-Fi-Filme, der Miniaturen, Kostüme und Zeichnungen genutzt hat, um eine Weltraumreise zu zeigen. Den knapp 13-minütigen Film könnt ihr komplett auf YouTube schauen.

Im Laufe der Jahre wurden Miniaturen dann in verschiedenen Filmen auf verschiedene Weise genutzt. Wie Nerdstalgic erklärt, variierte dabei auch die Größe der Miniaturen. So war das Modell für die Hauptstadt von Gondor in Herr der Ringe, Minas Tirith, laut MiddleEarthUpdates (YouTube) bis zu 7 Meter hoch. Dadurch kann man beeindruckende Szenen filmen, die die Größe einer solchen Stadt hervorheben.

Das YouTube-Video von Nerdstalgic könnt ihr hier sehen:

Eine übliche Technik für viele Filme

In welchen Filmen wurden noch Miniaturen genutzt? In vielen großen Filmen waren Miniaturen ein wichtiger Faktor, um Größenverhältnisse hervorzuheben, aber auch um Orte beeindruckend darzustellen:

  • Für die Szenen mit dem Affen nutzte man in King Kong aus dem Jahr 1933 mehrere Modelle der Kreatur (Quelle: YouTube). Durch den Mix aus Stop-Motion, echten Darstellern und den Miniatur-Bauten konnte man das Wesen zum Leben erwecken.
  • Die erste Star-Wars-Trilogie besteht aus vielen kleinen Miniaturen. Vor allem die verschiedenen Schiffe und der Todesstern wurden gebaut, um viele der beeindruckenden Szenen zu drehen (Quelle: YouTube).
  • Das große Stadtbild von Los Angeles, das ihr im ersten Blade Runner (1982) sehen könnt, ist auch eine Miniatur. Den Lichteffekt erzeugte man mit kleinen Lampen (Quelle: YouTube).

Warum sind Miniaturen so gut? Wie ein Kommentator unter dem Video von Nerdstalgic schon feststellt: Miniaturen sehen realistisch aus, weil sie real sind. Es gibt kein CGI, das nach Jahren nicht mehr gut aussieht, weil man ein echt existierendes Set abgefilmt hat, das eben klein war. Der Trick besteht dann darin, mit Perspektiven und Effekten zu arbeiten, die die Miniaturen realistisch aussehen lassen.

Das Problem dabei ist: Miniaturen sind teuer. Man braucht nicht nur die Materialien und die Arbeitszeit, man braucht viele Mitarbeiter und auch den Platz, um die Miniatur als Set zu benutzen. Außerdem muss man genau planen, wie man die Miniatur nutzt und im Film umsetzt. Zusätzlich dazu ist eine solche Filmmethode auch fehleranfällig. Greenscreens und CGI-Effekte sind günstiger und sparen Zeit und Geld, auch wenn sie nicht immer besser aussehen. Nerdstalgic selbst stellt fest:

Warum Millionen von Dollar für den Bau eines winzigen Modellhauses oder einer Burg ausgeben, um es für ein paar Sekunden zu fotografieren, wenn man es digital erstellen kann und es nur ein Zehntel des Geldes kostet?

Obwohl CGI-Effekte heutzutage der große Standard sind, gibt es immer noch Filmemacher, die auf Miniaturen setzen, so auch Stop-Motion. Nur sind sie nicht mehr so präsent wie früher und eher im Hintergrund zu sehen. Auch bei den Lichtschwertern in Star Wars musste man früher tricksen: Die alten Lichtschwerter von Star Wars und Straßenschilder haben etwas gemein und der Trick ist genial

Quelle(n): nyfa.edu, Nerdstalgic auf YouTube, Titelbildquelle: Warner Bros. auf YouTube
