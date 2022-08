Neues Spiel auf Steam braucht nur 23 Sekunden Gameplay und ein Eichhörnchen mit einer Knarre, um Zehntausende zu überzeugen

Auf Twitter ging ein Video mit einem Eichhörnchen viral, das einen Passanten mit einer Pistole jagt. Und ja, es sieht so bescheuert aus, wie es klingt. Das Beste daran ist: diese skurrile Szene wird zu einem ganzen Spiel in Unreal Engine 5 und es erscheint auf Steam.

Nur kurz ein Foto von einem süßen Eichhörnchen schießen, das vor einem posiert – das ist sicher eine schöne Idee. Aber wenn der Nager plötzlich unter einem Stuhl eine Waffe aufhebt und sie auf euch richtet, wie viel Spaß macht euch die Situation dann noch?

Genau das macht ein kurzer Teaser-Videos zu Squirrel with a Gun. Ja, richtig: das Spiel heißt schlicht „Eichhörnchen mit einer Knarre“ und ist genau so irre, wie es klingt.

Nur 23 Sekunden lang wird ein niedliches und ziemlich realistisches Eichhörnchen gezeigt, welches Angst und Schrecken mit einer Pistole verbreitet, die größer ist als das Tier selbst, nur um anschließend mit der Beute zu fliehen: dem Smartphone des Passanten.

Innerhalb kürzester Zeit erhielt der kurze Clip über 13,6 Millionen Views und 76.000 Likes auf Twitter. Die Resonanz ist größtenteils positiv mit Kommentaren wie: „Ich liebe absolut alles an diesem Spiel. Kann kaum erwarten, loszulegen.“

Es gibt zwar Kritik an Gewalt in Videospielen im Allgemeinen, aber die Stimmung für Squirrel with a Gun ist zum größten Teil positiv.

Squirrel with a Gun – Ihr entscheidet, ob ihr süß oder schrecklich seid

Was ist das eigentlich für Spiel? Squirrel with a Gun ist ein Sandbox-Spiel, in dem euch alle möglichen Freiheiten gelassen werden. Entwickelt wir es vom Indie-Entwickler Dan DeEntremont. Vergleichbar ist es vermutlich am ehesten mit abgedrehten Ideen wie dem Goat Simulator – nur eben mit Eichhörnchen.

Wirkliche Ziele gibt es nach aktuellem Stand nicht. Ihr könnt Passanten helfen oder sie ausrauben, um Belohnungen zu erhalten. Ein großer Fokus liegt dabei natürlich auf dem Kampfsystem. So gibt es zahlreiche Feuerwaffen, derer ihr euch bedienen könnt.

Allerdings unterliegt ihr einer mehr oder weniger realistischen Physik. Das heiß: feuert ihr als kleines Eichhörnchen eine .50er Kaliber Handkanone ab, habt ihr entsprechenden Rückstoß. Und die berühmte Uzi schickt euch sogar fliegen. Buchstäblich.

In einer Szenen des Spiels ist auch zu sehen, wie der kleine Nager versucht, an eine durch ein Elektrofeld geschützte Nuss zu kommen. Zumindest gewisse Anhaltspunkte oder Sammelobjekte gibt es also offenbar, auch wenn das sehr an Scrat aus Ice Age erinnert:

Wann und wo kann ich Squirrel with a Gun spielen? Das Spiel könnt ihr euch bereits jetzt auf die Wishlist auf Steam packen. Ob Squirrel with a Gun auch für andere Plattformen als den PC erscheint, wissen wir aktuell noch nicht. Bisher ist außerdem nur ein Einzelspieler-Modus angekündigt.

Wann genau Squirrel with a Gun erscheint, ist eine „Gute Frage!“, wie der Entwickler auf Steam selbst schreibt.

Squirrel with a Gun ist übrigens nicht das einzige Spiel, welches mit nur wenig Gameplay aber einer grandiosen Idee überzeugen kann:

