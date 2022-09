Ein neuer Shooter auf Steam steckt euch in Kampfanzüge – Fans feiern die Nähe zu einer beliebten Anime-Serie

Gundam Evolution ist ein neuer PvP-Shooter auf Steam und vor allem die Fans des dazugehörigen Animes feiern den jüngsten Trailer.

Was ist das für ein Spiel? Gundam Evolution ist ein kostenloser First-Person-Shooter, der auf dem Gundam-Franchise basiert und von Bandai Namco entwickelt sowie veröffentlicht wird. Das Gundam-Franchise ist für Animes, Mangas, Kinofilme und Modellbausätze bekannt.

Was wissen wir zum Release? Gundam Evolution erscheint am 22. September 2022 auf Steam und am 01. Dezember 2022 auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Shooter-Action in Mobile-Suits

Was ist ein Gundam? Bei einem Gundam handelt es sich um eine „menschengesteuerte Mobile-Suit-Kampfmaschine“.

Was ist das Spielprinzip? In Gundam Evolution schlüpft ihr in einen der verschiedenen Mobile-Suit-Einheiten und spielt 6-vs.-6-Matches gegen andere Spiele.

Der Fokus des Gameplays liegt vor allem auf Geschwindigkeit und Action. So besitzen eure Gundam-Einheiten beispielsweise Schubdüsen, mit denen ihr euch schnell bewegen, sowie rasant beschleunigen könnt.

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer zu Gundam Evolution zeigt neben dem Release-Datum auf PC und Konsole auch verschiedene Mobile-Suit-Einheiten. Von jedem gezeigten Gundam sehen wir dabei jeweils wie er im Anime aussah/ aussieht und er in dem Shooter umgesetzt wurde.

Fans feiern den Trailer für Anime-Anspielungen

Wie sind die Reaktionen? In den Kommentaren auf YouTube sind vor allem Fans des Animes anzutreffen, welche die Anspielungen im Trailer feiern oder das Spiel aufgrund des Franchises interessant finden. Manche sind sogar voller Vorfreude, obwohl sie keine Shooter-Fans sind.

3rdAgeSoap: „Ich bin kein großer Shooter-Fan, aber ich bin ein großer Gundam-Fan. Ich habe mich schon lange nicht mehr so auf ein Spiel gefreut.“

Jackson Williams: „Ich weiß, dass wir nicht jeden, der daran gearbeitet hat, persönlich kennen können, aber das hier vermittelt wirklich den Eindruck, dass die Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben, selbst Gundam-Fans sind. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich sehr zuversichtlich für dieses Spiel.“

Gundam william: „Schöner Trailer, der vor allem all die wunderbaren Szenen in Erinnerung ruft.“

ninja z: „Sieht wirklich cool aus, ich werde es lieben!“

Patrick Kasprik: „Großer Gundam-Fan, es sieht toll aus. Ich bin allerdings kein großer Helden-/ Arena-Shooter-Fan. Hoffen wir, dass es ein wirklich gutes Spiel ist […].“

Was sagt ihr zu Gundam Evolution? Freut ihr euch auf den Shooter zum Anime? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

