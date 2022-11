5 Jahre alter Survival-Hit kriegt plötzlich eine Story mit Cutscenes – Zeigt im Trailer seine wilde Geschichte

Das Entwicklerteam von Ark: Survival Evolved, Studio Wildcard, arbeitet derzeit hart an Ark 2 , in dem der Hollywood-Actionstar Vin Diesel mitspielen wird. Leider gibt es immer noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für die erwartete Fortsetzung.

David Tennant, bekannt für seine Rolle als Doctor Who, und Madeleine Madden aus der „Wheel of Time“-Serie werden ihre Rollen als Sir Edmund Rockwell und Helena Walker im zweiten Teil der Genesis-Erweiterung des Spiels wieder aufnehmen.

Was Studio Wildcard bereits verrät, ist, dass die Handlung mit dem neuen Update erweitert werden soll. So soll es Cutscenes zur Einführung und zum Abschluss jeder ARK-Karte geben. Mit dabei sollen auch wieder ein paar bekannte Stimmen sein:

Was weiß man bis jetzt? Bisher ist über das Update noch nicht allzu viel bekannt. Der Trailer zeigt noch kein Gameplay-Material, allerdings ist ein riesiger Oculus zu sehen, mit dem Spieler wohl am Ende der Geschichte konfrontiert werden.

Was ist ARK für ein Spiel? ARK: Survival Evolved lässt Spieler auf einer geheimnisvollen Insel ums Überleben kämpfen. Doch neben den gewöhnlichen Survival-Aktivitäten wie dem Beschaffen von Nahrungsmitteln, punktet ARK mit einer stetig wachsenden Auswahl an Dinosauriern und anderen Kreaturen.

