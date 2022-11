Steam-Hit Myth of Empires soll vom Survival-König ARK geklaut haben – Experte beschuldigt die Macher schwer

Nachdem die Macher von ARK: Survial Evolved Ende letzten Jahres Vorwürfe gegen das Studio hinter Myth of Empires erhoben hatten, wurde Myth of Empires von Steam entfernt. Seitdem streiten sich die Studios vor Gericht. Ein unabhängiger Experte belastet Angela Game, die Entwickler von Myth of Empires nun schwer.

Worum geht es in dem Rechtsstreit? ARK-Entwickler Wildcard Studios argumentiert, dass die Macher von Myth of Empires ihren Quell-Code gestohlen hätten. Diesen hätten sie dann für die Entwicklung ihres eigenen Survival-Spiels verwendet. Die Plagiatsvorwürfe wiegen deshalb so schwer, weil es sich bei beiden Spielen um direkte Konkurrenten handelt.

Die Entwickler von Myth of Empires beteuern zwar ihre Unschuld und behaupten, sie hätten alle Rechte an ihrem Spiel, doch eine Untersuchung der Plattform Steam kam zu einem anderen Ergebnis: Myth of Empires verschwand aus dem Steam-Store, nur 2 Wochen nachdem es dort veröffentlicht wurde. Anfang des Jahres kam es dann zur Klage: ARK Survival Evolved verklagt Steam-Rivalen, erhebt schwere Vorwürfe.

Die ARK-Entwickler hatten mit ihrem „DMCA-Takedown“ einen ersten Erfolg. Sie wollten sich damit aber nicht zufriedengeben, eben weil die Gegenseite ihren Sourcecode verwendet haben soll. Myth of Empires beteuert unterdessen die eigene Unschuld. Da sie ihr Spiel nicht mehr über Steam vertreiben konnten, behalfen sie sich mit einem Trick: Dank eigenem Launcher gibt es Myth of Empires weiter zu kaufen.

Unabhängiger Experte bestätigt schwerwiegenden Vorwurf

Was hat der Experte ausgesagt? Im Zuge des laufenden Gerichtsverfahrens wurde ein unabhängiger Gutachter berufen. Beide Seiten, also sowohl die Macher von ARK als auch die Leute hinter Myth of Empires, haben sich dabei auf Robert Zeidman geeinigt. Zeidman gilt als Experte für Software-Analyse und Forensik und ist außerdem als Berater tätig.

Bei Gerichtsverfahren in den USA ist es durchaus üblich, dass sowohl Kläger als auch Beschuldigte ein Mitspracherecht eingeräumt bekommen, wenn es um Dinge wie zum Beispiel die Berufung von Gutachtern oder der Jury geht.

Aus Zeidmans Gutachten geht jetzt hervor, dass Angela Game „erhebliche Anteile des Quellcodes von ARK kopiert habe“ um sie für Myth of Empires nutzten. Darüber hinaus hätte es vonseiten der Myth of Empires Macher „Versuche gegeben, ihr Plagiat zu vertuschen“, indem sie den Code verschleiert hätten.

Wie geht es in der Sache weiter? Die Entwickler von ARK: Survival Evolved haben dank der Expertenmeinung einen ersten Etappensieg errungen. Es ist unwahrscheinlich, dass Myth of Empires demnächst wieder im Steam-Store gelistet wird.

Angela Game hat mittlerweile ihren bisherigen Rechtsbeistand verloren. Die Anwälte hätten gekündigt, da das Studio die Anwaltsrechnungen nicht beglichen habe. Die Macher von Myth of Empires haben unterdessen ein neues Anwaltsteam engagiert und hoffen, den Prozess noch zu ihren Gunsten entscheiden zu können.

Myth of Empires ist jedenfalls auch weiter über die eigene Website verfügbar. Der Rechtsstreit ist also noch lange nicht vorbei. Wahrscheinlich wird es demnächst zu einer Verhandlung kommen.

