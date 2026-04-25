Steam lehnte sein erstes Spiel 5-Mal ab – 7 Jahre später hat ein deutscher Dev 2 Millionen Exemplare verkauft

Während Shapez 2 auf Steam inzwischen ein Mega-Hit ist, hat sein Entwickler eigentlich alles falsch gemacht, was die Plattform angeht.

Um wen geht es? Tobias Springer ist ein deutscher Indie-Entwickler und der Kopf hinter dem Fabrik-Spiel Shapez 2. Doch dass er heute überhaupt noch Videospiele entwickelt, grenzt fast schon an ein Wunder. Denn bei seinem ersten Spiel, Shapez, machte der Entwickler eigentlich alles falsch.

Heute weiß er das und erklärt deshalb im Interview mit GamesRadar: „Im Grunde habe ich alles ignoriert, was man tun soll, um erfolgreich zu sein.“ Dennoch hat er seinen Titel Shapez zum Erfolg auf Steam gemacht und über 2 Millionen Exemplare verkauft, aber bis das klappte, war es ein weiter Weg.

Hier könnt ihr den Trailer zu Shapez 2 sehen:

Video starten Shapez 2 zeigt im Trailer das Aufbau-Spaß auch ohne Druck funktioniert Autoplay

Fünfmal abgelehnt, beim sechsten Mal einfach durchgezogen

Wieso wurde er abgelehnt? Eigentlich wollte der Entwickler seinen Indie-Titel ursprünglich gar nicht auf Steam veröffentlichen, um die Arbeit nicht zu verkomplizieren. Auch der kommerzielle Erfolg war ihm nicht so wichtig. Doch als er es dann doch versuchte, lehnte Steam seine Anfrage nach Early Access ab – fünf Mal.

Die Begründung klingt banal: keine guten Gründe für den Early Access. Statt es noch ein sechstes Mal zu versuchen, verzichtete der Entwickler auf den Early Access und veröffentlichte sein Spiel als Vollversion – ein Trick, um Steam daran zu hindern, den Titel wieder abzulehnen.

Aus PR-Sicht keine gute Idee, denn nur 3.000 Spieler hatten seinen Titel zum Zeitpunkt des Releases auf ihrer Wishlist, und ohne Early-Access-Tag wussten die Käufer nicht, dass Shapez noch gar nicht fertig war.

Doch der Titel überzeugte selbst im unfertigen Status durch seine Qualität. In den ersten 45 Tagen auf Steam erreichte das Spiel 97 % positive Bewertungen. Der Titel sprach sich herum und Presse und Content Creator wurden darauf aufmerksam und machten ihn zum Dauerbrenner.

Selbst nach dem Erfolg dachte der Entwickler jedoch ans Aufhören, arbeitete als Freelancer und leitete zwischendurch sogar ein mexikanisches Restaurant, statt sich auf den Titel zu konzentrieren. Die Kehrtwende brachte erst die Computerspielförderung der Bundesregierung, die ihm anbot, 50 % der Entwicklungskosten zu übernehmen, wodurch er nun, dank seines neuen 15-köpfigen Teams, den Nachfolger Shapez 2 veröffentlichen konnte.

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Shapez und Shapez 2 sind Fabrikaufbau- und Automatisierungsspiele, bei denen ihr nichts anderes tut, als die perfekt optimierte Fabrik zu erbauen. Dabei unterscheiden sich die Titel von Genre-Größen wie Factorio und Satisfactory deutlich.

So gibt es bei Shapez und seinem Nachfolger keine Gegner, keine Zeitlimits und keine knappen Ressourcen. Stattdessen besteht die Herausforderung aus Logistik-Rätseln. Shapez 2 will seine Spieler einfach glücklich eine perfekte Fabrik bauen lassen, ohne sich mit Dingen wie Kämpfen auseinandersetzen zu müssen.

Den Titel gibt es derzeit bis zum 7. Mai 2026 bei Steam im Angebot für 23,19 €, bevor die Aktion endet und der Titel wieder für 28,99 € angeboten wird.

Dass aus dem Shapez doch nochmal so eine Erfolgsgeschichte wird, ist letzten Endes der Spielförderung zu verdanken, die den talentierten Entwickler aus dem Restaurant vor die Engine brachte und damit einen Mega-Hit aus Deutschland produzierte. Ein anderer Entwickler geht jetzt wohl in Rente: Umstrittener Entwickler veröffentlicht heute das letzte Werk seiner Karriere auf Steam, lässt euch Gott spielen