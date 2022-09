Koop-Shooter aus dem Alien-Universum zeigt Gameplay zum neuen DLC – Spieler scherzt: „The Division 3 sieht irre aus!“

Aliens: Fireteam Elite ist ein Shooter, der auf dem Alien-Franchise basiert. Im Gameplay-Trailer zeigt der Titel seinen neuen DLC.

Was ist das für ein Spiel? Aliens: Fireteam Elite ist ein Koop-Shooter von Cold Iron Studios, der in dem Universum des aus Filmen und anderen Medien bekannten Alien-Franchises spielt. Dort kämpft ihr euch in einer Kampagne durch Horden der Xenomorphs und setzt dabei verschiedene Waffen und Gadgets ein.

Der Shooter erschien im August 2021 und ist auf PS 4, Xbox One, PS5, Xbox Series und PC spielbar.

Was ist das für ein DLC? Der neue kostenpflichtige DLC zu Aliens: Fireteam Elite heißt „Pathogen“ und führt die Kampagne des Hauptspiels mit drei neuen Missionen fort. Pathogen ist seit dem 30. August erhältlich und kostet 14.99 Euro.

Zu den neuen Inhalten des Pathogen-DLCs neben neuen Gegnern und neuen Maps auch 8 neue Waffen, 13 neue Waffenerweiterungen sowie einige kosmetische Anpassungsmöglichkeiten.

Xenomorphs und Flammenwerfer im Trailer

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt Gameplay-Szenen aus dem neuen Pathogen-DLC. Neben den neuen Waffen und Waffenerweiterungen (ab Minute 00:13) sehen wir auch einige Spielszenen in der Third-Person-Perspektive (Minute 00:20).

Hierbei fällt vor allem der Einsatz eines Heilungs-Gadgets (Minute 00:21), einer Drohne (Minute 00:22 sowie eines stationären Geschützes (Minute 00:24) auf. Der Fokus liegt dabei besonders auf dem Geschütz, dass sofort das Feuer auf die Xenomorphs beginnt.

Anschließend folgen noch einige Szenen, in denen die Aliens mit Waffen und Gadgets bekämpft werden (Minute 00:30), ehe der Einsatz eines Flammenwerfers das Bild erhellt (Minute 00:41).

Spiel verdient nicht die Art von Hass

Was sagen die Spieler? Die Rezensionen auf Steam sind ziemlich eindeutig: 81 % der knapp 12.800 Bewertungen sind positiv.

In den Kommentaren unter dem Pathogen-Trailer auf YouTube ist die Stimmung eher gemischt und es sind jede Menge positive wie auch negative Aussagen über das Spiel zu finden:

NightFoxZero: „Dieses Spiel verdient nicht die Art von Hass, die es in den Kommentaren bekommt. Es ist ein lustiges Spiel.“

Martin Macias: „Das Spiel wurde mit buchstäblich 4 Leveln veröffentlicht, die man in weniger als 4 Stunden mit einem Team bewältigen kann, und sie wollen uns um [den Kauf der] Mission bitten, die wir bereits im Spiel erwartet haben.“

Zzir Famo24: „Ich wünschte, sie würden so viel Mühe in Predator Hunting Grounds stecken.“

Ironshell: „Der ikonische Sound des M41A Pulse Rifle verursacht bei mir Gänsehaut.“

Kaputte Röhre: „15 Dollar für Dinge, die schon im Grundspiel hätten sein sollen. Nein, danke.“ (via YouTube)

Vergleich zu The Division

Division mit Aliens? Einige Spieler vergleichen den Alien-Shooter sogar mit Ubisofts Erfolgstitel The Division. So schreibt beispielsweise ein YouTuber-Nutzer scherzhaft unter den Pathogen-Trailer:

OneBagTravel „The Division 3 looks insane!“ (via YouTube)

Auch in den Steam-Rezensionen gibt es einen Vergleich zu dem Looter-Shooter.

masto1975: „Es ist an sich kein schlechtes Spiel, ein The Division im Alien-Universum. Es macht wirklich Spaß zu spielen, bis zu dem Punkt, an dem man eine Herausforderungskarte aktiviert und aus dem Match fliegt.“ (via Steam)

Schauen wir uns nochmal den Pathogen-Trailer an, sehen wir, dass die Vergleiche nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, auch wenn das Setting ein gänzlich anderes ist.

Neben der Third-Person-Perspektive erinnert vor allem der Einsatz von Gadgets wie der Drohne, dem Geschütz oder den Flammenwerfer an den Shooter von Ubisoft.

Erinnert euch das gezeigte Gameplay ebenfalls an The Division oder findet ihr, dass man die beiden Titel gar nicht vergleichen kann? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

