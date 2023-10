Neues Video zu Alan Wake 2 ist für alle, die den Vorgänger verpasst haben

Alan Wake ist ein Thriller-Autor, der unter Schlafstörungen und einer Schreibblockade leidet. In Bright Falls, Washington, hofft er, neue Inspiration zu finden. Kurz nach ihrer Ankunft verschwindet seine Frau und Alan wacht in einer Dunkelheit auf, die von besessenen, mysteriösen Kreaturen heimgesucht wird.

Was zeigt das neuste Video? Um euer Wissen über Alan Wake noch mal aufzufrischen oder um euch den Einstieg in die Geschichte zu ermöglichen wurde jetzt ein Video auf YouTube hochgeladen. In diesem Video kehrt ihr zurück nach Bright Falls und zu den Ereignissen aus Alan Wake.

