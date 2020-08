In diesem Video wird Tokio zum Real-Life-RPG á la GTA 5 – Das müsst ihr sehen

Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Videospiel in einer „echten“ Stadt abläuft? Diese YouTuber zeigen mit Interface, (gespielter) Gewalt und Missionen, wie GTA im echten Tokio aussehen würde.

Um was geht es? Die YouTuber des Kanals KMZW Isolations haben Momente aus Videospielen in Tokios Stadtteil Shibuya nachgestellt. Das alles erinnert herrlich an Spielszenen, die wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben.

Am Anfang liegt der Protagonist angelehnt an einem Garagentor und kommt langsam zu sich. Wie man das aus Videospielen so kennt, gibt es dann erstmal einen kleinen Monolog, der von der Cinematic-Kamera begleitet wird. Anschließend lädt dann schließlich das User Interface und wir als Spieler wissen, dass es losgehen kann und wir nun steuern.

So auch im Video. Nach dem kleinen Intro geht die Reise los.

Liebe zum Detail mit NPCs und Missionen

Achtet auf diese Details: Schon gleich zu Beginn des Videos sieht man die Minimap unten links, die dem Spieler einen Wegpunkt zeigt. Der testet dann ganz typisch erstmal die Lauf-Optionen. Sprinten. Stoppen. Links. Rechts. Gehen. Ducken. NPCs anrempeln – Okay, los gehts.

Wichtige Orte mit Hinweisen „blinken“ und geben dem Spieler einen Tipp. Da kann es auch mal passieren, dass man die gleiche Statue zweimal direkt hintereinander untersucht, obwohl das erste Mal vollkommen gereicht hätte.

Rempelt man unvorsichtig die „NPCs“ an, zücken die auch gerne mal eine Waffe und schießen. Dann erscheint der bei Gamern bekannte „Wasted“-Schriftzug und es geht – selbstverständlich erst nach einem kurzen Ladebildschirm – beim letzten Speicherpunkt weiter. Im neuen Versuch greift man lieber zu einem Pappkarton, zieht sich diesen über den Körper und schlürft unauffällig hinter dem gesuchten NPC her, um diesen unentdeckt zu verfolgen. Der kriegt durch die geniale Tarnung nichts von dem Stalking mit.

„Da hat mich doch gerade noch jemand verfolgt? Komisch. Nun ist er verschwunden.“ Wir alle kennen diese „logischen“ Verstecke in Videospielen

Das Video nennt sich übrigens „Like Grand Theft Solid“. Mit Elementen wie der Minimap, den verrückten „Versteck“-Missionen, Kämpfen, Schusswaffen und Brutalität lehnt es sehr deutlich am Franchise von Rockstar Games an. Der Nahkampf zum Ende des Videos war hingegen etwas … anders.

Eigentlich dreht das Duo des YouTube-Kanals Tanz-Tutorials (via nerdist.com). Selbst das typische „Laufen“, das so an die schlaksigen Bewegungen der Charaktere aus GTA oder anderen Videospielen erinnert, sieht aus wie eine Choreografie.

Dazu passen die Sound-Effekte mit Schritten und Umgebungsgeräuschen perfekt in das Bild des gefakten Videospiels.

Für dieses Videospiel-Feeling, das dieses „echte“ Video vermittelt, spielt die Arbeit des Kameramanns auch eine wichtige Rolle. Es fühlt sich an, als würde man mit seinem rechten Daumen den Stick des Controllers bedienen und damit die Sicht steuern.

Wie gefällt euch das Video? Welche Stadt würdet ihr gerne in einem solchen Projekt sehen?

