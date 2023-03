Ups – WoW spoilert aus Versehen „Smaragdgrüner Traum“ als neues Gebiet

Ein kleiner Fehler verrät, wohin die Reise in World of Warcraft geht. Das nächste Ziel scheint der Smaragdgrüne Traum zu sein …

Es wird immer heiß spekuliert und diskutiert, wie es wohl in World of Warcraft weitergeht. Auch wenn Blizzard immer wieder kleine Hinweise in der Story versteckt, lässt man sich nur selten direkt in die Karten schauen – zumindest dann, wenn nicht ein unbeabsichtigter Leak das ruiniert. Jetzt hat Blizzard sich anscheinend selbst verraten. Schuld daran ist ein Icon, das uns verrät, wohin die Reise schon bald geht.

Was wurde entdeckt? In den Spieldateien von Patch 10.1 Glut von Neltharion haben die Dataminer von wowhead einen verdächtigen Namen entdeckt. Das Icon einer Gleve hat nämlich den Namen „inv_glaive_1h_emeralddreamoutdoor_d_01“. Interessant ist hier der Teil „emeralddreamoutdoor“, was übersetzt ungefähr „Smaragdgrüner Traum Außenareal“ bedeutet.

Icon und Name der Gleve. Bildquelle: wowhead

Für World of Warcraft ist es üblich, den Icons solche Namen zu geben, die einen Hinweis darauf geben, wo man dazugehörige Items findet. So heißen Items aus den Zaralekhöhlen intern etwa „inv_sword_2h_blackdragonoutdoor“, also „Schwarzdrachen Außenareal“ – eine treffende Beschreibung für die Zaralekhöhlen, in denen sich das Labor des schwarzen Drachen Neltharion befindet.

Was bedeutet das? Blizzard hat damit wohl aus Versehen kommenden Content geleakt. Denn ein „Smaragdgrüner Traum“ taucht nicht in Patch 10.1 auf – und vor allem nicht in einem Umfang, der den Traum als ganzes Gebiet zugänglich macht.

Es deutet allerdings stark darauf hin, dass Blizzard hier bereits erste Inhalte eines späteren Content-Patches, also etwa 10.2 oder noch später, in die Spieldaten gebracht hat.

Wie wahrscheinlich ist das? Nach aktuellen Einschätzungen wohl sehr. Die Benennung dieses Gegenstandes ist schon sehr verräterisch, aber auch die aktuelle Lore von Dragonflight deutet diesen Weg an. Denn wer bei der Fraktion Valdrakkenabkommen eine hohe Ruhmstufe erreicht hat, erlebt eine Questreihe rund um den grünen Drachenschwarm, bei dem auch Ysera, Merithra, Tyrande und Malfurion eine Rolle spielen. Ebenfalls Teil dieser Questreihe sind Ereignisse im Smaragdgrünen Traum und damit auch quasi die „Grundsteine“, die für eine Reise in die Traumwelt geeignet sind.

In der absehbaren Zukunft wird es also wohl in einen Teil des Smaragdgrünen Traumes gehen – warum die Handlung uns genau dahin führt, werden wir sicher noch erfahren. Aber die grünen Drachen und auch die Nachtelfen werden dort sicher mitmischen.