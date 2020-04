Die Welten in MMOs und Multiplayer-Spielen haben die unterschiedlichsten Settings. Welche davon sind eure Favoriten?

Kennt ihr das Gefühl? Es wurde eben ein neues großes MMO angekündigt, ihr habt es euch angeschaut und auf den ersten Blick gedacht, dass es interessant aussieht. Oder im Gegenteil: Ihr wusstet sofort, dass ihr es vielleicht gar nicht erst anfassen werdet.

Dabei ist alles, was man von dem MMO gesehen hat, die Welt, in der es spielt. Wir sehen das Setting und haben bereits eine gewisse Meinung zu dem Spiel.

Settings sind für viele entscheidend: Settings sind oft der erste visuelle Eindruck, den wir von einem MMO bekommen. Es entscheidet darüber, in welcher Art von Welt wir in dem Spiel unterwegs sind und legt bestimmte Parameter dafür fest.

Durch das Setting wird zum Beispiel festgelegt, ob es in dem MMO Magie gibt oder auf welcher Art von Terrain man unterwegs ist. Wenn man von vornherein kein Fan von einem bestimmen Setting ist und sich damit nicht anfreunden kann, dann wird man oft auch mit dem Spiel nicht glücklich.

Hier seid ihr gefragt: Erzählt mal: In welchen Welten seid ihr am liebsten unterwegs? Gibt es Settings, die euch überhaupt nicht zusagen und direkt ein Grund dafür sind, ein MMO links liegen zu lassen? Schreibt es in die Kommentare.

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimmen in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder von euch kann maximal zwei verschiedene Settings wählen, also entscheidet euch für eure absolute Favoriten.

Denkt daran: Die Spiele, die in Klammern neben dem Setting stehen, sind nur Beispiele. Sie sollen verdeutlichen, was genau ihr euch unter den entsprechenden Settings vorstellen könnt.

Die Umfrage endet nächste Woche am 20. April.

Viel Spaß beim Wählen!

Welche Settings findet ihr in MMOs am besten? Realistisches Setting in der Gegenwart (PUBG, CoD)

Historisches Setting (Gloria Victis, Total War)

"Westliches Fantasy" (WoW, HrRO)

"Low Fantasy" (Age of Conan)

"Asiatisches Fantasy" (FFXIV, BDO)

Wuxia-Setting (BnS, Revelation Online)

Cyberpunk (Neocron)

Sci-Fi (EVE, Destiny)

Superhelden (DC Universe)

Alternative Realität (Secret World: Legends, New World)

Post-Apokalypse (FO76)

Western (Wild West Online, RDO)

Steampunk (Corepunk)

Piraten (Sea of Thieves)

Eine andere Antwort (Kommentar)