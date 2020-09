Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer auf der Suche nach einem schnellen Gaming-Display ist, das unbedingt das 38-Zoll-Format haben soll, macht mit unserem Testkandidaten wenig falsch, muss dafür aber sehr tief in die Tasche greifen. Wer hinsichtlich der Größe flexibel ist, sollte sich auch in anderen Größenklassen umschauen.

Während ein Käufer rundum zufrieden ist, stört sich der andere unter anderem am Lüftergeräusch unter Last sowie kleineren Abstrichen bei der Bildqualität.

Obendrein gibt es außerdem zweimal USB-A 3.0 (Hub In), einmal USB-B 3.0 (Hub Out) sowie einmal Line-Out für Audio. Derweil sind in Sachen Ergonomie Höhe und Neigung verstellbar.

