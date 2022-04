Streamerin wird wegen Kostüm gebannt – Zeigt im Bikini, wie albern die Regeln von Twitch sind

Die Streaming-Plattform Twitch hat die Streamerin STPeach wegen eines angeblich zu gewagten Cosplays der Figur „Raven“ aus TeenTitans für 24 Stunden gebannt. Die Streamerin fand den Bann so albern, dass sie danach in einem Stream im knappen Bikini posierte. Das war aber erlaubt, denn sie saß in einem Planschbecken.

Wofür wurde die Streamerin gebannt?

STPeach erhielt am 11. April einen 24-Stunden Bann von Twitch.

Wie sie selbst sagt, wurde sie dafür gebannt, ein Cosplay von „Raven“ aus der Serie TeenTitan vorgeführt zu haben: Die Figur Raven trägt ein Cape, ist darunter aber nur knapp bekleidet.

StPeach sagte, sie habe das Kostüm schon mal im Stream getragen, ohne Probleme. Beim diesmaligen Stream trug sie es wieder, habe die ganze Zeit Elden Ring gespielt und es sei nichts Besonderes passiert (es wurde also keine Box verschoben oder so). Trotzdem werde sie jetzt gebannt. Dagegen wollte sie protestieren (via twitter).

Das passierte, als Twitch eine Frau in den Sicherheitsrat berief, die sich wie ein Reh verhielt

Aus Protest: Streamerin stellt sich Planschbecken ins Wohnzimmer

So protestierte sie gegen den Bann: Die Streamerin führte die Regeln von Twitch wegen Nacktheit ad absurdum. Für einen Verstoß gegen diese Regeln wurde sie gebannt. Doch am 13. April streamte sie im Bikini, also mit deutlich weniger Kleidung als noch im Raven-Cosplay.

Bei diesem Stream saß sie aber in einer Wanne, daher war dieses Outfit nun „legal“ und Twitch musste den Clip so online lassen.

StPeach im Bikini – das ist, laut der Twitch-Regeln, erlaubt, weil sie ja in einem Planschbecken sitzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das steckt dahinter: Die Streamerin zeigt hier die Absurdität der Regeln von Twitch auf:

Wenn man Spiele auf Twitch zeigt und dabei auch nur ein bisschen was aus der „verbotenen Region“ zu sehen ist, kann einen der Bann-Hammer ereilen. Denn in den Nacktheits-Regeln von Twitch aus dem April 2020 ist praktisch alles verboten

Wer aber in einer Wanne sitzt und „dafür angemessene Kleidung“, also einen Bikini, trägt, der ist im sicheren Bereich – denn es gibt eine große Sektion von „Ausnahmen“, welche die Bekleidungs-Regeln von Twitch aussetzen. Unter anderem gibt es eine Ausnahme, die für Schwimmen- und Strandaufenthalte zählt

MontanaBlack fordert: Twitch muss gegen neuen Trend vorgehen

Diese seltsame Regel von Twitch, die sich so leicht umgehen lässt, hat zu einer „Hot Tub“-Meta geführt, weil Streamerinnen gezielt die Regeln für „Nacktheit“ umgingen, um möglichst viel Haut zu zeigen. Denn es reicht bereits, sich ein Planschbecken, ins Wohnzimmer zu stellen, damit der Stream unter „Schwimmen- und Strandbesuch“ läuft.

Die Aktion von STPeach zeigt die Absurdität dieser Regeln auf. Wie seltsam diese Regeln manchmal anmuten, kann man immer wieder an Beispielen sehen:

Twitch-Streamerin zieht nackt Sex-Show ab, wird nur 3 Tage gebannt