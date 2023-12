Tüftler investiert Monate seines Lebens, um seinen PC in ein lebendiges Kunstwerk zu verwandeln

Die individuellen Fronten hat er in Kleinstarbeit zusammengesetzt. Für beide Varianten kamen Holz und Plastikteile als Materialien zum Einsatz. Um den beweglichen Elementen auch „Leben einhauchen“ zu können, nutzt er einen handflächengroßen Mikrocontroller namens Arduino. Nach erfolgreicher Programmierung war er darüber in der Lage, einen kleinen Motor anzusteuern. Der Motor sorgte schließlich für die Bewegung innerhalb der Elemente.

Von seiner Arbeit selbst begeistert, überspringt er das zweite Konzept und macht sich direkt an die Arbeit für Konzept Nummer 3. Dessen Design ist weitaus komplizierter herzustellen. Viele kleine sechskantige Blöcke bewegen sich nach einem bestimmten Muster hin und her. Dadurch entsteht ein atemberaubender Wellen- bzw. Atem-Effekt. Um diese Idee umzusetzen, waren unglaubliche 885 Elemente und Bauteile notwendig, die alle beweglich sind.

Beim ersten Konzept benötigt der Tüftler eine überschaubare Zahl von 14 beweglichen Elementen für seine Idee. Das Resultat sind 3 runde Aussparungen mit jeweils dem gleichen filigranen Muster. Die Form erinnert dabei am ehesten an ein sich bewegendes Kaleidoskop.

Im aktuellen Video befasst er sich mit dem Bau eines individuellen PC-Gehäuses mit kinetischer Front. Zu Beginn hat sich Robert für 3 verschiedene Designs entschieden. Jedes Design ist einzigartig und in der Art der Herstellung unterschiedlich schwer zu realisieren. Highlights sind dabei definitiv die sich bewegenden Elemente in der Front, angetrieben durch mechanische Teile und Zahnräder.

Was zeigt das Video? Der Tüftler Robert hat bisher nur wenige Videos auf seinem YouTube-Kanal Ideal Idea hochgeladen. Doch dafür beweist er in jedem Video seine handwerklichen Fähigkeiten mit beeindruckenden Leistungen innerhalb der einzelnen Projekte.

Ein schickes PC-Gehäuse zu finden, ist nicht schwer. Hersteller bieten euch eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Varianten an, um für jeden Geschmack etwas dabei zu haben.

Ein Tüftler zeigt in einem YouTube-Video, wie er in monatelanger Kleinstarbeit individuelle Fronten für seinen Gaming-PC hergestellt hat. Das Besondere daran sind die beweglichen Elemente, die atemberaubende Effekte erzeugen.

