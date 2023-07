Händler verkauften mit fiesen Tricks tausende gefälschte Grafikkarten an unwissende Spieler, verdienten damit viel Geld

Mehr zu den unfairen Tricks von Minern lest ihr in folgendem Artikel:

Woran erkennt man so eine Grafikkarte? Der YouTuber Iskandar Souza gab etwa bereits ein paar Tipps mit an die Hand. Achtet bei einer gekauften Grafikkarte auf die Färbung des Speichers. Wurde die Grafikkarte länger verwendet, dann verfärbt sich der Speicher gelb. Der YouTuber erklärt, dass der Speicher bei neuen Karten schwarz ist und sich dann langsam verfärbt.

Nun hat die Polizei in China 7 Personen festgenommen, die solche alten Grafikkarten als brandneu verkauften. Wie VideoCardz berichtet , hatte eine Gruppe in China ihr Geschäft mit alten Grafikkarten professionalisiert, die sie den Leuten als neu verkauften.

